Мнение: Смена фамилии
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Объявление в губернской газете:
Евлампий Феофелактович Говно меняет имя на Иван.
—
Источник: Colonel Cassad
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Объявление в губернской газете:
Евлампий Феофелактович Говно меняет имя на Иван.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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