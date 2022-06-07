Не будьте, как Татка – Личное мнение

В недавнем интервью Татка — вечная Татка — Лазарева заявила, что официально не разведена с мужем, но хочет влюбиться. И не просто хочет, а очень хочет.



Фото: Соцсети

Как бы это помягче сказать? Женщине, которая хочет влюбиться, следует всё же чуть больше следить за собой.

Смотрю я на печально повисшие Таткины щёки, на её серое, напряжённое лицо, не облагороженное даже лёгким мейком, и лично мне — очевидно: эта женщина излучает и, как следствие, притягивает всё, что угодно, но только не влюблённость.



Фото: Соцсети

Обречённость — да. Уныние — да. Нелюбовь к себе — по самые брови!

Ну, в кого там влюбляться? Да и сама ты, Татка, чем влюбляться-то собралась? Пеплом своей души?

Влюблённость — это огонь, а ты лично у меня ассоциируешься с пеплом.

Пеплом былого успеха. Пеплом былого веселья. Пеплом былого дела, которое у тебя было да сплыло.

Сидишь, что-то там невыносимо душно долдонишь. Шаца своего несчастного, всеми забытого вспоминаешь, который уже сто лет не живёт с тобой, но никак не разведётся.

«Хочется какой-то искры», — говоришь.

Тань, подойди к зеркалу, посмотри на себя. Оцени своё внутреннее и внешнее состояние. Из чего ты там в себе собралась искру выжигать?

Из нудежа своего бесконечного? Из обиды? Из нежелания хотя бы лицо привести в порядок?

Мне понятно желание многих и многих женщин любить и быть любимыми. Больше скажу: чем хуже у вас всё в жизни, тем сильнее вы жаждете любви. Чем сильнее жаждете, тем меньше получаете, потому что жажда эта в вас — от отчаяния, которое всегда отталкивает.

Хотите любви? Полюбите себя. И этого вам будет более чем достаточно, даже если никто и никогда вас больше не полюбит.

Как начинать любить себя? С чего?

Ну, хотя бы маску для лица сделайте, что ли. Подкрасьтесь. И улыбнитесь. Хватит уже торговать похоронными мордами и канючить любовь.

Не будьте, как Татка, короче. Договорились?

Что вы в данный период своей жизни излучаете? Что притягиваете? Вас такой расклад устраивает?

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