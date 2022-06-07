Об угрозе распространения холеры в Мариуполе

Населению украинского города Мариуполь , оккупированного российскими войсками, грозит вспышка холеры.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

На протяжении многих недель Мариуполь находился в зоне активных боевых действий, в результате чего система водоснабжения получила значительные повреждения. В настоящее время жители города имеют ограниченный доступ к чистой питьевой воде.

При этом, по словам Харрис, в соседних областях и в самом Мариуполе ранее случались вспышки холеры.

– Однако в настоящее время, мы не получали данных о подтвержденных случаях холеры, – добавила представительница ВОЗ. – В самом Мариуполе сейчас нет сотрудников ВОЗ, но мы готовы наладить сотрудничество с партнерами, чтобы оказать поддержку.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, интенсивность боевых действий на востоке Украине только нарастает, особенно в Луганской и Донецкой областях. Из других частей страны также регулярно поступают сообщения об атаках. Продолжает ухудшаться и гуманитарная обстановка – люди вынуждены подолгу находиться в бомбоубежищах без доступа к предметам первой необходимости, включая в некоторых случаях даже воду.

– Они не могут эвакуироваться, не подвергая себя опасности, доставить им помощь также не представляется возможным, – говорится в сообщении Управления ООН по гуманитарным вопросам, обновленном накануне.

По данным Международной организации по миграции, число внутренних переселенцев снизилось с 8 млн 3 мая до 7,1 млн – 23 мая. По данным на 26 мая ООН и гуманитарные партнеры организации оказали помощь 7,6 млн жителей Украины.