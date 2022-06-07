Накладные ресницы и правильный контуринг: как с помощью макияжа сделать лицо намного худее

Многие женщины хотели бы иметь более стройные щеки. Ваша кисточка для макияжа способна творить чудеса. Она может не только подчеркнуть красоту глаз и освежить цвет кожи, но и сделать лицо намного худее. Чтобы добиться такого результата, нужно знать несколько хитростей. В статье мы расскажем, как с помощью макияжа сделать лицо тоньше.

Изогнутые ресницы

Изогнутые, крепкие и густые ресницы визуально выглядят тонкими. Они вытягивают лицо.

Вы можете добиться такого эффекта с помощью щипцов для завивки или удлиняющей туши. Более простой вариант – использование накладных ресниц изогнутой формы.

С помощью этого трюка ваши глаза будут выглядеть крупнее, а овал лица – более узким.

Правильный контуринг

Правильный контуринг лица позволяет замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства. Техника его создания проста. Вы высветляете те части, которые хотите выделить, и затеняете то, что необходимо скрыть.

Проведите темные линии от кончиков рта до висков. Обведите лоб в области линии роста волос. Остальные части лица выделите светлым средством для контуринга. Хорошо растушуйте косметику, чтобы линия перехода между темным и светлым тоном была незаметной.

Заострите круглое лицо

Этот трюк подойдет для круглолицых женщин. Нанесите темно-коричневый контур ниже линии подбородка. Вы можете поэкспериментировать с ее формой, чтобы создать желаемый овал лица.

Например, вы можете придать этой линии острую форму. Это вытянет подбородок с сделает лицо более заостренным внизу.

Для усиления эффекта создайте тени на скулах. Это тоже визуально удлинит лицо.

Нанесите румяна

Румяна красного, оранжевого или ярко-розового оттенка делают лицо еще шире. Поэтому лучше использовать косметику холодных коричневатых тонов. Нанесите румяна от крыльев носа до висков, избегая нижней части щек. Это сделает лицо более узким.

Изогнутые брови

Как и в случае с ресницами, изогнутая форма бровей зрительно сужает лицо. Перед началом коррекции приставьте карандаш к ноздре так, чтобы он проходил через центр глаза. Место его пересечения с бровью станет верхней точкой дуги.

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Проведите изогнутую линию через намеченную точку. Теперь с помощью пинцета удалите все лишнее. Когда вы получите желаемую линию бровей, заполните пространство между волосками штрихами карандаша.

Губная помада

Выбор цвета губной помады тоже имеет большое значение для общего макияжа и создания тонкого овала лица.

Избегайте слишком темных оттенков помады. Они делают губы тоньше и вытягивают лицо в горизонтальном направлении. В результате оно выглядит еще более широким.

Отдавайте предпочтение розовым или коралловым тонам. Они сделают губы более пухлыми, а лицо будет казаться оптически тоньше.

Сделайте нос тоньше

Чем тоньше нос, тем более узким будет выглядеть ваше лицо. Чтобы создать тонкий контур, используйте светлое и темное корректирующее средство.

Возьмите корректирующее средство коричневого цвета. Проведите вертикальные линии по обеим сторонам носа. Затем закрасьте верхнюю часть крыльев и участок около ноздрей, как показано на фото ниже. Для остальных участков используйте светлое средство.

Теперь возьмите губку или кисточку. Растушуйте корректирующее средство так, чтобы линии перехода между тонами были незаметными. Ваш нос будет казаться более тонким и визуально вытянет лицо.

Используйте хайлайтер

Хайлайтер – это средство, которое вы можете использовать, чтобы сделать лицо зрительно худее. Он поможет вам выделить определенные участки.

Нанесите хайлайтер на скулу и около висков. Это поможет визуально “срезать” овал лица.

Заключение

Этот макияж сделает ваше лицо более худым, а щеки – менее пухлыми. С помощью правильно подобранной косметики ваши черты станут выразительными и утонченными.