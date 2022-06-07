Минобороны России утверждает: Националисты намеренно сожгли более 50 тыс. тонн зерна в хранилищах Мариуполя

Боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, намеренно уничтожили более 50 тыс. тонн зерна, совершив поджог зернохранилища в морском порту Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал Минобороны.

По его словам, произошедшее было возможно при полной поддержке «стран так называемого цивилизованного Запада», а также вокруг «лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире».

«Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа», – отметил Мизинцев.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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