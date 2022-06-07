 

ВСУ установили в элеваторах Харьковской области и ДНР бронетехнику и гаубицы, заявили в России

07.06.2022, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные размещают в элеваторах Харьковской области и Донецкой народной республики (ДНР) тяжелую бронетехнику, установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и американские гаубицы, из которых обстреливают приграничные районы России, сообщили в Минобороны.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», – заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, в поселке Новодонецкое ДНР боевики украинских националистических формирований разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Также в ведомстве сообщили, что ВСУ, бронетехника и крупнокалиберная артиллерия и РСЗО установлены в поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевке Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ.

«Цель подобных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», – предупредили в Минобороны.

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска, отступая, подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.21 / Футболист сборной Украины Яремчук забил два мяча за “Бенфику”

25.05.21 / Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии

09.08.21 / В РФ продается «Чайка» Андрея Громыко

09.09.21 / NTD – за поездку на гондоле придётся раскошелиться — Венеция станет платной для туристов

14.03.21 / «Мрачная страница в истории Франции» — на выставке в память о Наполеоне представят документы о восстановлении рабства

05.08.21 / Украина собралась противопоставить военным учениям РФ собственные учения

01.05.21 / Японцы заговорили о войне с Россией из-за идеи захоронить Ленина на Курилах

18.11.21 / Главред Forbes – цель Путина — заставить страны НАТО соглашаться с Москвой

17.12.21 / В Минтруде ответили на предложение о введении новогодней выплаты пенсионерам

26.11.20 / Литва пообещала сделать все для остановки БелАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика