ВСУ установили в элеваторах Харьковской области и ДНР бронетехнику и гаубицы, заявили в России

Украинские военные размещают в элеваторах Харьковской области и Донецкой народной республики (ДНР) тяжелую бронетехнику, установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и американские гаубицы, из которых обстреливают приграничные районы России, сообщили в Минобороны.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», – заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, в поселке Новодонецкое ДНР боевики украинских националистических формирований разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Также в ведомстве сообщили, что ВСУ, бронетехника и крупнокалиберная артиллерия и РСЗО установлены в поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевке Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ.

«Цель подобных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», – предупредили в Минобороны.

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска, отступая, подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта.

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