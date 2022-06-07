 

В Михайловском театре рассказали о возвращении иностранных актеров

07.06.2022, 21:40, Новости дня
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Почти все иностранные артисты Михайловского театра в Санкт-Петербурге, уехавшие после начала спецоперации, вернулись, сообщил художественный руководитель театра Владимир Кехман.

«Мы самая большая компания с точки зрения работы иностранцев. До спецоперации у нас было 27 человек. Понятно, что когда началась спецоперация, они уехали, и сейчас практически все вернулись. Не приехали несколько человек, там 3-4 человека, только потому, что нашли очень хорошую работу у себя на месте. Они мне позвонили, не увольняясь, и говорят: «Как вы считаете, как нам поступить?». Я говорю: «Однозначно оставайтесь, поработайте». Ну, чтобы родителям было спокойно. Поэтому у нас очень интернациональная труппа», – цитирует РИА «Новости» Кехмана.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.

Напомним, после начала российской спецоперации в Украине отказались выступать в РФ многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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