Реставрацию фасада главного дома усадьбы “Покровское-Стрешнево” завершат ко Дню города

Российская столица по количеству памятников истории и культуры сегодня может конкурировать с древнейшими городами Европы. Отрадно, что власти Москвы активно занимаются реставрацией архитектурных творений, дыбы вернуть им былой вид и сделать их еще более привлекательными для туристов. Так, в парке “Покровское-Стрешнево” началась реставрация главного дома усадьбы.

Уникальное здание XVIII–XIX веков остро нуждалось в обновлении. Теперь специалисты планируют восстановить разрушенные элементы исторического объекта, возродить элементы декора, которые относятся к разным эпохам и архитектурным стилям. Для точности будут задействованы архивные материалы и чертежи элементов интерьера и экстерьера.

Реставраторам предстоит заняться восстановлением фасада главного дома усадьбы. Работы планируется завершить уже ко Дню города. Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, на данном этапе по всему фасаду выполняется расшивка швов кирпичной кладки и производится ее вычинка. По словам чиновника, предстоит удалить разрушенный материал, чтобы на его месте установить новый.

“Поскольку кирпич — материал пористый, способный впитывать влагу, которая по мере замерзания и оттаивания разрушает его, производится обработка поверхности биоцидным раствором. Он обеззараживает и очищает места, где проявляется плесень, наблюдаются следы мха, лишайников и грибка”, уточнил Сергей Мельников.

Кроме того, специалистам предстоит восстановить основание полуротонды-террасы и ступени двух огибающих ее полукруглых лестниц. В ходе работы они удалят грибок и плесень, а также устраняются трещины. Реставрационные работы уже начались на гипсовых капителях колонн — на самом верху располагается декор в виде пояска из акантовых листьев. С цоколя и ступеней полуротонды-террасы демонтирован белый камень. Его вернут на место после очистки.

Кстати, восстановительные работы на исторически значимых объектах ведутся по всей Москве. К примеру, сегодня специалисты занимаются реставрацией пяти женских скульптур, которые раньше украшали фасад Южного речного вокзала. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.