 

В Москве пройдет большой водный праздник для детей

07.06.2022, 21:30, Разное
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Отдохнуть от рабочих будний, насладиться лучами солнца, поплавать в водоемах и бассейнах – все это жители Москвы могут сделать, не покидая города. Вообще, нынешнее лето богато яркими событиями и праздничными мероприятиями. Так, с 9 по 12 июня в Химкинском водохранилище пройдет детский водный праздник, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I и ко Дню России.

Место, к слову, выбрано неслучайно. Эпицентром торжества станет Морской центр имени Петра Великого. Там пройдет парусная регата. Кроме того, посетителей ждут мастер-классы по вязанию морских узлов и хождению на швертботах, а также концертная программа, спортивные и творческие конкурсы.

Большой водный праздник для детей будет разделен сразу на четыре дня. Подробнее о мероприятиях рассказал директор Московского центра “Патриот.Спорт” Марат Кучушев. По его словам, школьники под руководством педагогов получают в Морском центре имени Петра Великого разнообразные знания, знакомятся с морским делом и историей отечественного флота.

“Этот год для центра юбилейный — 65 лет с даты образования и 350 лет со дня рождения Петра I. В честь этого весь год проводятся разные мероприятия, самым масштабным из которых станет четырехдневный детский водный праздник. Для него подготовили насыщенную программу: например, ребята смогут проверить навыки судовождения, участвуя в детской регате, пройти испытания на силу и ловкость, интеллект и смекалку. А еще повеселиться и активно начать лето, часть которого многие из них проведут в нашем морском центре, участвуя в образовательном клубе “Каникулы с пользой”, – отметил Кучушев.

Праздник стартует 9 июня, в четверг. В 12:00 для гостей будет организована историческая реконструкция, посвященную Петру I, а также концертная программа. 10 июня начнется парусная регата длительностью три дня. 11 июня посетителей ждет экспедиционная часть образовательно-туристского проекта “По пути великих открытий”. Наконец, 12 июня, в День России, пройдут мастер-классы, награждение победителей, флешмоб и концерт.



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