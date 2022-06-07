Мнение: Произвели все полимеры, угроза алмазной отрасли и экспорт инертных газов

1. Ещё недавно в России было модно плакать по утраченным полимерам. Но что-то этого плача более неслышно: даже завзятые всепропальщики забросили полимерную тему. И действительно: многие ключевые вещи Россия успела импортозаместить ещё до ввода западных санкций. Роман Ковригин, автор канала «Сделано у нас», пишет (ссылка):

Помните, всего лет 10 назад про полимеры, а точнее про их отсутствие, в нашей стране вспоминали регулярно: лишь одной ёмкой, но лаконичной фразы из трех слов хватало, для того, чтобы описать плачевную экономическую ситуацию в нашей стране.

Поразительно, но наша страна – лидер по добыче нефти и газа, на рынке полимеров не была даже в десятке: продавая за рубеж нефть и газ, а обратно импортируя продукты их переработки – базовые полимеры.

К счастью, с тех пор в России была реализована большая программа импортозамещения, были построены гигантские заводы, по производству синтетических материалов. И сегодня Россия на 80-90% закрывает свои потребности по полиэтилену, полипропилену, пенополистиролу, ПЭТФ и другим базовым полимерам. Тут нужно уточнить: Россия производит больше, чем потребляет сама, просто страна у нас огромная, и 10-20% импорта на рынке России обычно присутствует в целях оптимизации логистики. Но стратегически мы от импорта в этой отрасли больше не зависим.

И теперь, в условиях жестких санкций, особенно хорошо видно, насколько мудрой и дальновидной была стратегия такого развития. И дело не только в самообеспечении: импортные полимеры, по крайней мере пока, остаются доступными и сейчас.

Проблема в том, что цены на них буквально за 2 месяца выросли на 40-45%. Если бы мы, как и прежде зависели бы от импорта, то такой скачок цен вызвал бы катастрофу, прежде всего на строительном рынке.

К счастью, сегодня мы уже практически не зависим от импорта, а национальные производители, ответственно подходят к вопросам ценообразования для внутренних потребителей.

2. Начав агрессию против России, Запад не только затруднил своему населению доступ к базовым благам вроде энергии и еды, но и поставил под угрозу мировой рынок роскоши (ссылка):

Российский горнодобывающий гигант «Алроса» поставляет около трети мирового объема драгоценных камней, а санкции США против компании вызывают неожиданную панику в целой отрасли. Об этом пишет Bloomberg.

Фирмы от Tiffany до Signet Jewelers Ltd. объявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов. В преддверии свадебного сезона США ищут замену России в Индии, крупнейшем в мире экспортере драгоценных камней. Ювелиры ожидают, что в США будет проведено 2,5 миллиона свадеб (самый высокий показатель за четыре десятилетия).

При этом некоторые клиенты стали отказываться от добытых в России камней, характеризуя их как «конфликтные алмазы». Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций. Но они закончатся к первой неделе июня, что ставит под угрозу отрасль, отмечают эксперты. Потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе поставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и нанесет удар по крупным рынкам по всему миру, утверждают они.

3. У нас нашлось, чем ответить на попытки Запада помешать экспорту компьютерных чипов и полупроводников в нашу страну (ссылка):

Наше правительство решило ограничить экспорт инертных газов, используемых для производства полупроводников (у России — около 30% мирового рынка, ещё кое-что было до СВО у Украины). Сейчас «экспорт газов будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга» — и недружественные страны должны на этом месте почувствовать некоторое беспокойство. Поскольку, как мы помним, одной из главных санкционных тем было «удушение российской промышленности ограничением импорта полупроводников».

Этот случай в очередной раз демонстрирует справедливость тезиса о том, что любое глобальное противостояние в наше время — это «битва просчётов и ошибок»: Россия, возможно, не ожидала, что её зарубежные активы просто возьмут и украдут, а на полупроводники наложат бан — но и передовой мир, кажется, тоже не ожидал, что взамен русские (спустя три месяца) решат забанить враждебных покупателей того, без чего полупроводников не делают.

Теперь позиция полна жизни — и открывает перспективы для негромкой экономической дипломатии. Так же, как и в историях с газом и зерном, наша страна фактически принуждает Запад с вассалами к поискам путей обхода собственных санкций.