Скандалы: Локомотив догонит всех

Саратовского депутата Госдумы Александра Стрелюхина привлекают к субсидиарке на 27 млрд.

Только отсутствие доказательств должного информирования кипрских компаний и их номиналов Стеллы Якову Хрисостомы и Анны Драку мешает Арбитражному суду Саратовской области начать рассмотрение ходатайства. Крах громкого проекта по выпуску инновационного двухсистемного электровоза в АО «Энгельсский локомотивный завод» общеизвестен. Предприятие с большой помпой было открыто летом 2015-го года, участникам церемонии продемонстрировали уже собранный локомотив «Князь Владимир», который был полностью готов пройти российскую сертификацию.

Автором идеи был канадский концерн Bombardier Transportation, адаптировавший свое детище TRAXX Russia F120MS для железных дорог стран СНГ с шириной колеи 1520, а также снабдивший локомотив дизельным двигателем для прохождения неэлектрофицированных участков дороги. Финансы предоставила «дочка» ГК «ВЭБ» — АО «ВЭБ-Лизинг». Она выделила на проект 6,4 млрд рублей.

Годовая потребность в локомотивах 1520 превышала 500 единиц в год, однако проект не пошел, даже выдержав с блеском российскую сертификацию. Вполне возможно, ранее предполагалось, что электровоз будут производить в России, а эксплуатировать в странах, с которыми у инициатора проекта Станислава Гамзалова (контролирует ряд вагоностроительных предприятий в регионе) имелись тесные связи. После 2014 года это стало невозможно, но завод уже строился. Вполне возможно, санкции, крымская весна и импортозамещение утопили идею, казавшуюся такой прекрасной.

АО «ЭЛЗ» не сумел довести отечественную комплектацию машины до 70%, ОАО «РЖД» явно не стремилось дать зеленый свет пришельцу, а директор тяги ОАО «РЖД» Олег Валинский и вовсе заявил, что энгельсский электровоз — это тот же Bombardier, только в другой оболочке. В дальнейшем железнодорожники подробно объяснили, что локомотив может и хорош, но инфраструктуры под него в РФ нет.

А время платить по кредитам неумолимо приближалось. В феврале 2019 года «ВЭБ-Лизинг» вчинил «Энгельсскому локомотивному заводу» банкротный иск. Обязательства предприятия составили порядка 9,8 млрд рублей, основная часть долга — займ от «Внешэкономбанка» в размере 6,4 млрд.

В декабре 2020 года областной арбитраж признал АО «ЭЛЗ» банкротом, а 4 мая 2022 года был объявлен аукцион по продаже производственного комплекса предприятия. Кредитор банк «ВЭБ» выставил завод единым дотом за 4,19 млрд рублей, хотя кредит выдавал в свое время в сумме 6,4 миллиарда.

Конкурсная масса выглядит как сборная солянка, куда входит все – от заводской коробки со всей начинкой — до кресла руководителя, чайников и раскладушек. В единый лот вошли двухэтажное здание 2013 года постройки, инфраструктура 2016 года, свыше 300 единиц движимого имущества. Среди последнего — порядка 200 наименований машиностроительного оборудования, в основном, импортного, а также права аренды на 13 участков, по договорам, заключенным в 2013-2018 годах. Отдельный блок — интеллектуальные права на узлы и детали локомотива TRAXX Russia F120MS, в этом перечне 31 наименование.

Управляющий директор ВЭБа Александр Иванов ранее заявлял, что банк-кредитор заинтересован продать завод профильному инвестору.

— Предприятие оборудовано по последнему слову техники и, в том числе, способно успешно решать задачи импортозамещения, — подчеркивал господин Иванов. — Мы открыты к диалогу с участниками рынка – как в части продажи, так и проработки вариантов с созданием совместного предприятия.

Действительно, выставленный на торги завод не просто новый, он полностью готов к запуску линий. Цеха и другие постройки общей площадью 8,6 гектара оборудованы системами безопасности, оснащены оборудованием ведущих производителей, это и инженерные комплексы, и сварочные аппараты. Завод полностью автономен в плане обеспечения себя электричеством, теплом, водоотведением, имеет удобный подъездной путь и собственный железнодорожный тупик.

И вот торги уже на носу – они назначены на 10 июня, а конкурсный управляющий Александр Панин, не дожидаясь их итога, уже определил субсидиарную ответственность лиц, контролировавших должника, в немалую сумму — 27 292 520 282,55 рублей.

В перечень конкурсный управляющий предложил арбитражному суду включить экс-директоров завода Александра Стрелюхина и Ивана Панкова, а также совладельцев предприятия — Гамзалова Станислава Джахпаровича, Райдугина Вячеслава Ивановича, Нерсесяна Валентина Робертовича, Гамзалова Джахпара Асхабовича. В перечень входят также две офшорные компании Рафелар Холдингс Лимитед и Волкам Трейдинг Лимитед.

Однако суд оставил ходатайство без движения, так как конкурсный управляющий не приложил документы, доказывающие, что заявление направлено офшорам Рафелар Холдингс Лимитед и Волкам Трейдинг на Кипр в города Лимитед и Никосия. Не увидел суд и должного информирования Стеллы Якову Хрисостомы и Анны Драку – видимо, директоров этих компаний.

Что интересно, губернские власти, едва запахло судами, об энгельсском локомотивном заводе поспешили забыть. Экс-губернатор Валерий Радаев, прочие чиновники и политический бомонд, пиарившиеся на фоне позитивных новостей о предприятии, не предлагали заводу помощи, не искали путей спасения, как это было, к примеру, с АО «Тролза». «ЭЛЗ» тихо банкротился и доехал, наконец, до торгов, а власти делали вид, что такого предприятия просто не существует.

Но попадание в список на субсидиарку Александра Стрелюхина — бывшего зампреда облправительства, экс-главы Энгельсского района, а ныне депутата Госдумы и довольно заметного единоросса — должно, на наш взгляд, разорвать завесу молчания.

Даже с учетом того, что в списке 8 участников, «на брата» — в случае признания ответственности всех — падает сумма свыше 3,4 миллиарда рублей. Способен ли депутат Госдумы с немаленькой зарплатой и достаточными накоплениями, сделанными во время чиновничьего прошлого, погасить такую сумму? Или саратовские единороссы пустят шапку по кругу и помогут своему соратнику?

Конечно, само введение субсидиарки будет разбираться судом, к тому же сейчас сумма ответственности определена без учета торгов, на которых завод могут вполне успешно продать, но даже после этого вычета вряд ли сумма обязательств каждого снизится радикально.

Торги на электронной площадке АО «НИС» стартуют совсем скоро – 10 июня. Арбитраж дал конкурсному управляющему Александру Панину срок устранить замечания до 7 июля 2022 года включительно.

Справка «БВ».

АО «Энгельсский локомотивный завод» было зарегистрирован в 2011 году в Энгельсе, бенефициарами его значились кипрские компании «Волкам Трейдинг Лтд» (50,1 %) и «Рафелар Холдингс Лимитед», люксембургский «ВЭБ Лизинг Эуроп С.а.р.л.» (14,9 %), а также Гарт Марина Геннадьевна (0,01%). Предприятие было призвано стать производственной базой, на которой будут собираться инновационные двухсистемные локомотивы ООО «Первая локомотивная компания».

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”