 

Ученые создали препарат против рака, не разрушающий здоровые клетки

07.06.2022, 21:15, Разное
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Сотрудники Национального исследовательского университета совместно с польскими учеными разработали новое эффективное средство для борьбы с раком легких. Авторы утверждают, что препарат отличается от уже существующих аналогов простой процедурой применения, а также он нетоксичен для здоровых клеток.

На сегодняшний день для лечения онкологии используются лекарственные средства, замедляющие и прекращающие рост раковых клеток. Однако эти препараты могут оказывать негативное влияние и на здоровые клетки.

В связи с этим специалисты разработали средство, в основе которого лежат молекулы органического лиганда.



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