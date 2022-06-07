Ученые создали препарат против рака, не разрушающий здоровые клетки

Сотрудники Национального исследовательского университета совместно с польскими учеными разработали новое эффективное средство для борьбы с раком легких. Авторы утверждают, что препарат отличается от уже существующих аналогов простой процедурой применения, а также он нетоксичен для здоровых клеток.

На сегодняшний день для лечения онкологии используются лекарственные средства, замедляющие и прекращающие рост раковых клеток. Однако эти препараты могут оказывать негативное влияние и на здоровые клетки.

В связи с этим специалисты разработали средство, в основе которого лежат молекулы органического лиганда.