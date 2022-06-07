Мнение: Глуховский
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Писатель Дмитрий Глуховский заочно арестован и объявлен в розыск.
В своем Telegram-канале писатель объяснил, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Мне вот интересно, книги Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035», «Пост», «Будущее», «Текст», «Сумерки» попадут под запрет? Или книги – отдельно, писатель – отдельно? К книгам Глуховского у СКР претензий нет?
На снимке: Дмитрий Глуховский, фотография отсюда.
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Источник: Ирек Муртазин
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