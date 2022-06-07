 

Мнение: Глуховский

07.06.2022, 21:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Писатель Дмитрий Глуховский заочно арестован и объявлен в розыск.

В своем Telegram-канале писатель объяснил, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мне вот интересно, книги Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035», «Пост», «Будущее», «Текст», «Сумерки» попадут под запрет? Или книги – отдельно, писатель – отдельно? К книгам Глуховского у СКР претензий нет?

На снимке: Дмитрий Глуховский, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Квартиру – даром: в России бесплатно отдают трешку с пропиской

04.06.21 / Семья на первом месте: Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с детьми после свидания с Беном Аффлеком

14.04.22 / Мнение: Мини-Цусима?

02.06.22 / Toyota собирается обновить спортивную модель GR86

23.08.20 / В Rockstar Games заявили, что GTA 6 будет оптимизирована под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

04.04.22 / Турист показал как живут обычные люди в Гонконге в своих квартирах и это не то, что мы привыкли видеть

13.06.21 / Запрограммированы на бедность с рождения: имена, обладатели которых редко бывают богатыми

24.03.22 / “Раба любви” и не только: лучшие фильмы с Еленой Соловей, которые стоит посмотреть

22.05.21 / Ученые выяснили, что мужчины и женщины ищут в будущем партнере: новые исследования

25.05.21 / Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся топлес после мастэктомии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика