Мнение: Глуховский

Писатель Дмитрий Глуховский заочно арестован и объявлен в розыск.

В своем Telegram-канале писатель объяснил, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (статья 207.3, часть 2) за пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мне вот интересно, книги Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035», «Пост», «Будущее», «Текст», «Сумерки» попадут под запрет? Или книги – отдельно, писатель – отдельно? К книгам Глуховского у СКР претензий нет?

На снимке: Дмитрий Глуховский, фотография отсюда.

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