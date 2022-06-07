Мнение: Письмо: “Образ малоговорящего, практичного мужика”

Сами разберете это письмо про имидж?

ivan3452

Здравствуйте уважаемая Эволюция. Спасибо за разбор моего предыдущего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1418816.html.

Прошу Вашей помощи в работе над имиджем. Мне 40 лет, женат 17 лет, 2 дочки. Работаю в сфере безопасности по сменному графику. 12 часов дневная смена – 24 часа отдых, 12 часов ночная смена – 48 часов отдых.

Вот моя фотография 2017 года.

1.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/283530/283530_600.jpg

Примерно в это время начал читать Ваш блог для выхода из острого супружеского дефолта и работать над имиджем.

Сначала свою стихию как Огонь определил.

2.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/3173/3173_600.jpg

После Вашего совета Землю делать начал рассматривать рельеф там, где я живу. У нас равнина. Есть чернозем, глина и песок.

Вот как реализовывал.

Перемена прически.

3.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/19898/19898_600.jpg

4.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/52186/52186_600.jpg

5.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/58469/58469_600.png

6.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/63344/63344_600.jpg

7.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/89975/89975_600.jpg

Участвовал в тесте №18 по теме Имиджа, набрал 25 баллов. Также участвовал в тесте №22 “36 карт Клавдия Элиана”, тоже 25 баллов. Я близнец по знаку Зодиака, на вопрос про ресурс Учеба такой вариант выбрал:

“2. Однажды к клазоменцу Анаксагору, поглощенному беседой с друзьями, подошел

какой-то человек и сообщил, что оба его сына умерли. Он спокойно сказал: «Я

всегда знал, что породил смертных».” Долго размышлял, что это предсказание про ресурс Имидж значит. Были мысли, что в сторону Камня надо двигаться, типа смерть с демонством связана, ещё думал, что в родительский тип надо переходить, раз сыновья всё, но потом решил ничего за уши не притягивать и продолжать имидж Земля пытаться делать.

Что касаемо поведения. Стал сдержаннее себя вести. Говорю по делу. Мультитул часто с собой таскаю. В нем есть нож, отвертки, открывашки, пила. Бывает, что пригождается. На литературных встречах столы сдвигаю, на место потом убираю. На сплавах семейных тоже самое. Все четко и по делу, задачу нарезают, я выполняю. В свободное время если рыбу поймаю, то сразу чищу её и только потом поварам отдаю. Когда приготовят, угощаю всех желающих. В общем делаю образ малоговорящего практичного мужика. Но если уж со мной сближаются и начинают диалог, то много говорю.

Долго здоровьем не занимался. Главные проблемы были – кожа лица и желтушный цвет глаз. Пару лет назад по максимуму обследовался и гастроэнтеролог предположила диагноз – синдром Жильбера, который подтвердился. Он неизлечим, надо режим труда и отдыха соблюдать, уменьшить физическую нагрузку, правильно питаться. С алкоголем как то легко получилось завязать, видимо потому что и не развязывал особо. Выпиваю, только когда нельзя не выпить, когда теща просит ей кампанию составить, или жена глинтвейн приготовит. А вот с физической нагрузкой беда. Не могу без неё или когда ее мало. Последние 8 лет плотничал между сменами. Сейчас признал ограничения своего организма, нехватку сна, поэтому отказался от плотничества. Заменил залом тренажерным и там выкладываюсь хорошо.

Ещё одна проблема, которую не могу решить пока это набор веса. Мой рост 178см, вес колеблется от 66 до 69кг. Раньше стабильный был – 74кг. В прошлом году к нутрицологу обратился, она посмотрела анализы и пищевой дневник. Дала рекомендации по питанию, которые не сложно выполнять, потому что жена давно уже правильную полезную еду готовит. Ем много мяса, как говорит sub_zero “подпись в меню – блюдо на двух человек читается как вызов”. В фарму не лезу.

Моя работа над лицом. Периодически делаю упражнения из поста Обретение лица (https://evo-lutio.livejournal.com/1200361.html). Ещё купил эспандер для скул, тренируюсь им без фанатизма. Благодаря ему чуть щеки впали, второй подбородок уменьшился.

Проблему желтушного цвета глаз получалось ненадолго решать. Сначала принимал безрецепторные препараты с низким содержанием фенобарбитала, уровень билирубина в норму не возвращался. Затем гастроэнтеролог выписала фенобарбитал. С его помощью билирубин в норму пришел и склеры глаз белые стали.

Проблема приема фенобарбитала в том, что его на ночь принимать надо, потому что концентрация теряется и сонливость появляется. В таком состоянии не могу эффективно во время ночной смены работать. Поэтому решил отказаться от такого решения. Маскирую нездоровый цвет глаз с помощью солнцезащитных очков.

В литературном клубе организатор предлагает на встречах образы делать, близкие к произведениям писателей. С удовольствием участвую в этих экспериментах. Вот примеры.

8. Грузинский студент Нижерадзе из “Ямы” А.И. Куприна

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/272010/272010_600.jpg

9. Каторжанин из острога Ф.М.Достоевского

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/286075/286075_600.jpg

10. Советский мужик на субботнике с чтением стихов В.В. Маяковского

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/282433/282433_600.jpg

Вот так я выгляжу в повседневной жизни.

на семйном сплаве

11.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/277107/277107_600.jpg

12.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/257700/257700_600.jpg

на отдыхе

13.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/285090/285090_600.jpg

14.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/276927/276927_600.jpg

в городе

15.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/256094/256094_600.jpg

16.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/253959/253959_600.jpg

17.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/283893/283893_600.jpg

18.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/284672/284672_600.jpg

Моя конституция

19.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/286331/286331_600.jpg

20.

https://ic.pics.livejournal.com/ivan3452/66341168/286496/286496_600.jpg

Прошу помочь увидеть что делаю верно и неверно в работе над имиджем.

Спасибо Вам за возможность учиться и быть полезным близким.

С уважением, Иван.