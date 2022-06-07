Мнение: Писатель из Атлантиды

Глуховского, автора гениального (без всяких шуток) романа “Текст” – вероятно, лучшего русского романа в 21 веке – какой-то российский суд объявил в розыск и одновременно заочно арестовал. По статье, что характерно, “О распространении фейков о российской армии”.

Что ж, и статья достойная, и Глуховский делом доказывает, что он – великий русский писатель. ТОЙ России – исчезнувшей еще хрен знает когда, наши деды ее тоже не застали.

“Текст”, кстати, предсказал всё, в том числе и СВО. Там описана страна, которой нет места на земле. Кто не читал – прочитайте.