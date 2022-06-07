 

Мнение: Писатель из Атлантиды

07.06.2022, 21:04, Разное
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Глуховского, автора гениального (без всяких шуток) романа “Текст” – вероятно, лучшего русского романа в 21 веке – какой-то российский суд объявил в розыск и одновременно заочно арестовал. По статье, что характерно, “О распространении фейков о российской армии”.

Что ж, и статья достойная, и Глуховский делом доказывает, что он – великий русский писатель. ТОЙ России – исчезнувшей еще хрен знает когда, наши деды ее тоже не застали.

“Текст”, кстати, предсказал всё, в том числе и СВО. Там описана страна, которой нет места на земле. Кто не читал – прочитайте.

Источник: Размышления вольного социолога



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