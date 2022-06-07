 

Невзоров подал заявку на предоставление жилья для беженцев в Германии

07.06.2022, 20:57, Разное
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Гражданин Украины Александр Невзоров обратился к властям немецкого Бремена с просьбой о предоставлении бесплатного жилья и социального пособия для беженцев.

Журналист заявил, что чудом спасся от российской армии вторжения и нуждается в помощи и поддержке.

Согласно немецкому законодательству, Невзоров с супругой могут рассчитывать на предоставление помещения площадью до 12 квадратных метров в муниципальном доме, 457 евро ежемесячного пособия и двухразовое горячее питание в социальном центре.

Также журналист выразил желание занять освободившуюся после увольнения Марии Овсянниковой вакансию на телеканале Die Welt, а также полагающиеся ей выплаты. В пояснительной записке к своему заявлению Невзоров уточнил, что его предки храбро сражались за Германию в обеих мировых войнах, а сам он последние полгода завершал все свои выступления фразой «Германия превыше всего».

– Я украинец, и в мой дом пришла спецоперация. Сегодня я вынужден искать спасения в свободной Европе. Я мечтаю, что однажды снова смогу жить в моей любимой стране Украине, в моём любимом Житомире, но, к сожалению, вынужден сегодня просить о помощи чужую страну. Хотя, конечно, Германия мне совсем не чужая. Мой дед – офицер, его награждал в 1938 году сам канцлер. Дед с другой стороны был электриком на Украине в годы войны. Так род Невзоровых там и укоренился. Надеюсь, что социальные пособия будут своевременно индексироваться по мере роста цен на продукты, – заявил Невзоров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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