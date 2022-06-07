Мнение: Святогорск освобожден
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Святогорск освобожден
1. Шойгу объявил о полном освобождении Святогорска и жилых кварталов Северодонецка.
2. Также было заявлено об открытии сухопутного автомобильного коридора в Крым. Ведутся работы по открытию железнодорожного сообщения.
3. Порты Бердянска и Мариуполя начали работу. Будут активно использоваться, в том числе для восстановления и развития освобожденных от Украины территорий.
4. Общее число военных ВСУ в российском плену почти 6500 (с пограничниками, полицейскими и СБУшниками как раз 8000+ набегает, о которых ранее говорил Пушилин).
5. За последние 10 дней на Украине уничтожена 51 единица западной техники, в том числе 21 155мм гаубица.
6. Опыт СВО с 1 июня внедряется в программы обучения российских войск.
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Источник: Colonel Cassad
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