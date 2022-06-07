 

Найдите себя – Личное мнение

07.06.2022, 20:50, Разное
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Сегодня состоялось итоговое заседание суда по делу расторжения брака тренера Ирины Винер и бизнесмена Алишера Усманова.

30 лет в браке, 45 лет вместе. И развод.


Фото: Соцсети

Очень многих женщин такой развод бы либо сломил, либо очень сильно надломил.

Винер — не тот случай.

Она, даже будучи замужем за одним из самых богатых людей России, лично у меня не ассоциируется с этим браком. Глядя на неё, я вообще не думаю, чья она там жена.

Ирина Александровна — не приложение к бизнесмену Усманову, а своя собственная — невероятно притягательная и автономная — планета.

У Винер есть дело, которое делает её состоявшимся и нужным обществу человеком.

https://t.me/lenamiro/11706

Винер точно знает, кто она: она — это, прежде всего, её дело. Винер — тренер художественной гимнастики. Лучший в мире тренер. Номер 1.

Усманов — он то «намбер ван» в «Форбсе», то «ваш номер шестнадцатый», то, вообще, рискует оттуда вылететь.

А вот Ирина Александровна уже на протяжении многих десятилетий — лучшая в своём деле. Для меня она — личность, безусловно, гораздо более масштабная, чем её — да, крайне успешный, да, состоявшийся, но всё-таки «один из» муж.

Женщина без дела — расходный материал. Женщина без дела — приложение к мужчине. Женщина без дела — настоящего дела, которым горит душа, а не его видимости, — это очередная жизнь, прожитая на черновик.

Я не призываю вас всех быть как Ирина Винер — лучшими мире в своём деле. Но иметь дело и любить его вы всё-таки обязаны. Прежде всего, перед самими собой.

Развивайте это дело, если оно у вас есть. Ищите, если нет. Не будьте пассажирами своей собственной — драгоценной-предрагоценной — жизни.

Если у вас нет активных планов на её счёт, ваша участь — быть частью планов других людей. И когда планы этих людей изменятся, вы рискуете остаться у разбитого корыта, даже если корыто — из чистого золота.

Найдите себя.

И тогда вам никакой развод не будет страшен. Разве что неприятен.

Чем душа горит? Что на ней сегодня? Какие мысли в голове?

Источник: Лена Миро



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