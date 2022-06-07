Мнение: Закон омерты

Внезапная активность Медведева в последнее время и все более жесткие и резкие высказывания его в адрес абстрактного Запада, скорее всего — элемент торговли. Торгует, понятно, Медведев самим собой. А вот что «с другой стороны» – тут вопрос более интересный.

Как и в любом преступном сообществе (а Кремль — это конгломерат таких криминальных структур, захвативших и подмявших под себя политическую и государственную власть) вопрос лояльности — критический. Мафия решает проблему просто — через «повязывание кровью». Закон омерты, круговой поруки — практически неубиваемый механизм тотальной лояльности членов банды. Поэтому сейчас, когда режим перешел к прямой агрессии, каждый должен доказать свою абсолютную лояльность вождю и его курсу. Достаточно вспомнить, как было организовано заседание Совбеза перед принятием решения об атаке Украины — каждого буквально вынудили вслух и на камеру произнести фразу личного одобрения «спец-операции». Путина интересовало только это, само же решение уже было принято, и мнения подчиненных-подельников его уже не интересовало. Только знак полной покорности.

Медведев находится на особом положении — он бывший президент, а потому так просто задвинуть его за печку или тем более подвергнуть террору нельзя — могут возникнуть нежелательные аналогии. Правда, медведевское зиц-президентство было уже достаточно давно, но всё же. Но и он обязан произнести обязательную формулу подчинения. Чтобы не было соблазна «соскочить». И в этом смысле его нынешняя активность вполне объясняется этой необходимостью.

Правда, есть и еще одна сторона вопроса. Если сейчас начинаются смотрины «преемника», то вариантов на самом деле у правящей камарильи немного: выдвинуть из ниоткуда серую и невзрачную личность, про которую никто еще день назад ничего не слышал (как это было с самим Путиным) сейчас не получится. По многим причинам. Поэтому выбирать придется из того набора, что уже есть. И выбор этот, скажем откровенно, крайне неширок. Вот-вот откроется эпоха гонок на лафетах — большая часть «соратников» – люди за семьдесят, и в качестве временной фигуры поставить кого-то, конечно, можно, но вопрос все равно придется решать, и решать кардинально. И здесь у относительно непрестарелого Медведева есть неплохой шанс. Он свой, он замазан во всех преступлениях, на него можно хотя вчера открывать дело о государственном преступлении хотя бы за сдачу акватории Баренцева моря — в общем, идеальный кандидат. Но в таком случае он должен взять на себя полную ответственность за преступления режима последних двух сроков Путина. Просто чтобы не сдать людей, прямо замешанных в них.

Не факт, конечно, что Медведев рассматривается в качестве реальной кандидатуры, но и исключать этот вариант нельзя. Остальные варианты не сильно лучше — кадровая политика режима в этом вопросе выжгла подступы буквально напалмом. Выбор невелик. Путинские назначенцы из числа денщиков и конюхов с интеллектом медузы могут только символизировать консенсусную точку зрения какого-нибудь « теневого Политбюро», но в том и проблема любой деспотии или мафиозного конгломерата, что его руководитель — это не просто точка сборки интересов кланов, но и последняя инстанция при принятии окончательного решения. Хотя бы потому, что интересы всегда прямо противоположны, и зачастую прийти к консенсусу преступные кланы не в состоянии. Поэтому и нужен тот, кто сегодня окажет предпочтение одной группировке, а завтра — для выравнивания баланса — другой. Тупоголового адьютанта и растение на такую должность не поставишь, да и должен он ориентироваться в динамично меняющихся раскладах как рыба в воде. То есть — опять-таки, быть полностью и абсолютно «своим». Чужие тут не ходят.

В общем, внезапное озверение Медведева нужно рассматривать, скорее, как попытку системы удержать устойчивость, а сам Медведев вполне может себя рассматривать как еще не сброшенную карту. И иметь на это вполне весомые основания. Другой вопрос, что умирающему режиму это не поможет — но когда у пациента предсмертные судороги, он не способен думать на перспективу.

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