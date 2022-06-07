 

С рельефными геометрическими мотивами и другие фасоны платьев для отпуска в самые жаркие месяцы лета

07.06.2022, 20:35, Разное
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Если вы обновляете свой гардероб к лету, тогда обратите внимание на платья миди-длины. Они будут в тренде весь текущий сезон. Вот, какие фасоны и модели платьев являются особенными актуальными. Эти вещи – маст-хэв для любой модницы.

С рельефными геометрическими мотивами

Трикотажные платья — прекрасный вариант для отпуска. Они удобные и комфортные, не стесняют движений. Для жаркой погоды берите модели без рукавов. Обратите внимание на наряды с рельефными геометрическими мотивами. Такой скрытый принт сделает образ более женственным и изысканным.

Черное

Для выхода в свет, для посещения светских мероприятий наиболее беспроигрышный вариант — это черное платье. В этом сезоне не стоит надевать укороченную модель. Платье должно быть ниже колен. Обратите внимание на фасон с завязками, фиксирующимися на шее.

В горошек

Принт, который не выходит из моды, — это горошек. Платья с таким рисунком помогают в создании игривого и кокетливого образа. Очень стильно смотрится платье на широких бретельках с пуговицами спереди, на груди. Вы можете дополнить образ солнцезащитными очками в толстой оправе и босоножками в тон к основному цвету платья.

С цветочным принтом

Если вам нравится стиль винтаж и нотки ретро в образе, то не бойтесь надевать платья с цветочным принтом. По желанию можете выбрать фасон на широких или на тонких бретелях. Поскольку такое платье вписывается в повседневный образ, то его можно носить с удобной обувью. Например, с шлепанцами или сандалиями на невысокой танкетке.

Платье-комбинация

Эта вещь уже долгие сезоны не выходит из моды. Платье-комбинацию используют даже в многослойных образах, надевая поверх рубашки и джинсов. В жаркую погоду можно использовать вещь по ее прямому назначению, как отдельный самостоятельный наряд. Обязательно выбирайте модель с кружевными вставками. Сочетайте такое платье с туфлями или босоножками.



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