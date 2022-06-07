Любовь против решительности: почему для хорошей жизни важно иметь баланс женской и мужской энергии

Как известно, во всем хороша золотая середина, то есть соблюдение баланса. И только в этом состоянии мы можем добиться хорошего результата. Энергии внутри нас тоже должны в идеале быть сбалансированы. Есть так называемые женские и мужские энергии (или как мы их привыкли называть – качества). И они тоже должны находиться в равновесии для правильного хода жизни. В чем различие этих энергий и что дает их объединение – об этом рассказывают психологи.

В чем различие женской и мужской энергий

Женщина поддается велению сердца, подвержена сильным эмоциям, склонна прислушиваться к своей интуиции, импровизировать и плыть по течению.

Мужчина – это столп, он хорошо скрывает свои эмоции и редко делает что-то незапланированное, точно знает, в каком направлении двигаться, и предлагает помощь, не задумываясь.

Не бойтесь иногда соединять их

Это две энергии, которые являются такими разными, и тем не менее прекрасно дополняют друг друга. Поэтому время от времени важно соединять их в себе. Так, женщина может сохранять свою мягкость, быть женственной и элегантной, позволять себе слушать свое сердце и в то же время действовать в своих интересах, проявлять инициативу и быть уверенной в собственных решениях.

При этом не стоит бояться, что вашему партнеру или другому мужчине не понравится проявление силы с вашей стороны. Хотя есть представители сильного пола, которые избегают сильных, независимых дам, но это, как говорится, их проблемы, в подобных ситуациях хуже только им.

Далее – более подробно о том, как проявляются женская и мужская энергия и их соединение.

Как действовать, поддаваясь женской энергии

Вот что предлагают психологи:

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица Делайте интуитивный выбор, зачастую он бывает самым правильным. Выражайте свои эмоции – говорите о любви, кричите о счастье, плачьте, когда вам этого хочется, рассказывайте о своих проблемах. Не сидите все время дома за компьютером, выходите в свет, танцуйте и раздавайте окружающим улыбки. Не отказывайтесь от заманчивых предложений, пришло время соглашаться на авантюры и принимать подарки. Будьте спонтанны – делайте то, что вам хочется, прямо сейчас. Делайте реальные вещи, чувствуйте себя полезной, займитесь творчеством, созидайте.

А вот что нужно делать, используя импульсы мужской энергии.

Как действовать, согласуясь с мужской энергией

Для того чтобы соблюсти баланс обеих энергий:

Возьмите инициативу на себя, займите активную позицию. Структурируйте свое существование, удалите из него хаос, не плывите по течению. Действуйте в своих интересах – пришло время поставить на первое место себя, а не кого-то другого. Откройте для себя свое предназначение и идите своим путем. Ставьте цели и работайте над их осуществлением, чтобы получить то, к чему стремитесь. Не бойтесь предлагать другим помощь, ошибочно считая, что помогать слабым – это исключительно мужская прерогатива. Займите лидирующую позицию и стимулируйте развитие своих друзей, поднимая их до своего уровня. Развивайте самодисциплину, обозначив для себя правила поведения и режим дня и следуя им.

Таким образом, для соблюдения баланса нужно использовать оба вида энергии. Когда мы хотим воплотить в жизнь какую либо идею, сначала мы подключаем женскую энергию: думаем о том, что мы хотим создать, мечтаем, визуализируем желания, оцениваем ситуацию. А затем присоединяем мужскую: вырабатываем стратегию, составляем план действий и приступаем к практическим шагам.