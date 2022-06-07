 

В юбилейном выпуске шоу «Известь» анонсировали выход проекта о Китае

07.06.2022, 20:15, Новости дня
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В социальных сетях вышел юбилейный 150 выпуск информационного-сатирического шоу «Известь» ведущего Comedy Radio Святослава Савченко, в котором рассказали о выходе нового проекта о Китае, интервью и изменениях в программе.

«В этом году я очень долго думал над возвращением на фоне всех событий. Нам писали зрители о том, что им не хватает хороших новостей. Так и родился слоган этого сезона: «Лучик позитивных новостей даже в самые непростые времена». Мы стараемся давать людям те эмоции, которых каждому из нас сейчас очень не хватает и показать, что новости могут быть хорошими», – рассказал ведущий шоу Савва Савченко. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам продюсера шоу Владимира Микулича, за три года шоу претерпело множество изменений.

«В этом году мы максимально приблизились к формату Late Night, как в декорациях, так и в наполнении программы. В этом сезоне у Саввы появилось несколько со-ведущих: очаровательная Екатерина Гончаренко, которая рассказывает про светские новости; Сергей Фомин, который отвечает за спортивные новости и Александр Пичуев, который ведет кулинарную рубрику. За эти годы у нас сложилась прекрасная команда, которая делает этот проект», – отметил продюсер.

В июле на канале шоу «Известь» выйдет спин-офф проекта – «Известь. Китай». «Данный формат предполагает несколько выпусков, посвященных Китаю, местной традиции и культуре. Почему Китай? Потому что сейчас наблюдается нарастающий интерес к данной стране, при этом обычный зритель мало знаком с культурой и историей Китая. В данных выпусках мы расскажем в доступной информативно-развлекательной манере об этой стране», – сказали создатели шоу «Известь».

В юбилейном выпуске шоу «Известь» также рассказали о Национальной премии интернет-контента Института развития интернета, которая прошла 2 июня на столичной площадке Music Media Dome.

Кроме новостных выпусков в «Извести» выходят еще интервью. В этом сезоне вышли ролики с актером дубляжа Александром Гаврилиным и актером Дмитрием Красиловым, известный многим, как «Пухляш». Уже в этом месяце на канале выйдет еще два интервью.

Шоу «Известь» представлено на всех крупных площадках страны: выпуски можно посмотреть ВКонтакте, RuTube и YouTube. Также есть Telegram-канал, в котором вы не увидите ничего, что вас расстроит. В нем мы публикуем только хорошие новости и полезный контент!

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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