Названа дата выдачи первых российских паспортов жителям Запорожской области

Российские паспорта начнут выдавать жителям Запорожской области в День России, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы планируем на 12 число, на День РФ <…> выдавать первые сами по себе корочки – самые простые паспорта», – передает ТАСС его слова.

По его словам, за последние шесть дней принято около 200 пакетов документов на гражданство РФ и более 2 тыс. заявок.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что более 70 тыс. жителей уже подали заявки на получение российского гражданства.

Напомним, Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

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