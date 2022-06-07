Названа дата выдачи первых российских паспортов жителям Запорожской области

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07.06.2022, 20:15, Новости дня
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Российские паспорта начнут выдавать жителям Запорожской области в День России, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы планируем на 12 число, на День РФ <…> выдавать первые сами по себе корочки – самые простые паспорта», – передает ТАСС его слова.

По его словам, за последние шесть дней принято около 200 пакетов документов на гражданство РФ и более 2 тыс. заявок.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что более 70 тыс. жителей уже подали заявки на получение российского гражданства.

Напомним, Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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