 

В ООН не подтвердили обвинения Киева в краже Россией украинского зерна

07.06.2022, 20:15, Новости дня
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Структуры ООН не располагают данными, чтобы подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно, сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», – цитирует его ТАСС.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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