На Украине готовятся легализовать наркотик

Кабмин Украины поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях. Как отметил RT, об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, законопроект, легализующий каннабис, расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств. По данным URA.RU, не все в стране поддерживают вывод наркотика в законное поле.