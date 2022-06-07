 

На Украине готовятся легализовать наркотик

07.06.2022, 20:08, Разное
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Кабмин Украины поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях. Как отметил RT, об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, законопроект, легализующий каннабис, расширит доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств. По данным URA.RU, не все в стране поддерживают вывод наркотика в законное поле.



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