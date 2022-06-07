Мнение: Упрощение автостандартов, импортозамещение подшипников и добыча нефти на шельфе

1. Жареный петух клюнул, и теперь наши власти работают в турбо-режиме, очень быстро решая текущие проблемы. Огромное преимущество в военное время. Импортозамещение в России резко ускорилось, идёт перестройка производств под новые реалии. Иногда приходится чем-то жертвовать (ссылка):

…в России принят новый Техрегламент для транспортных средств. <…>

В документе много всего, но самое главное – упразднение необходимости оснащать авто ABS (а без ABS нельзя реализовать и ESP), а также откат к древним требованиям по экологичности. Обязательный с 2016 года экологический стандарт Евро-5 отменен, теперь большинство категорий транспортных средств в России должны удовлетворять требованиям стандарт Евро-0. Впрочем, в Техрегламенте отмечено, что если каталитический нейтрализатор предусмотрен конструкцией авто, то он обязан присутствовать. С другой стороны, ничто не мешает получить другой сертификат ОТТС, без катализатора.

Система ЭРА-ГЛОНАСС не упраздняется, но изменяются требования к ней (в частности, допускается не автоматическое срабатывание, а нажатие кнопки вручную). Мораторий на установку системы продлен до 1 августа 2022, а обязательство по отложенной установке – до 1 февраля 2023.

Естественно, все эти изменения внесены в Техрегламент не от хорошей жизни: они обусловлены жестким дефицитом компонентов, в числе которых различные блоки управления ABS и ESP, каталитические нейтрализаторы и т.д. Дефицит возник из-за наложенных на Россию западных санкций, а также, отчасти, из-за логистических проблем.

«АвтоВАЗ» уже готовит линейку автомобилей Special Edition, лишенных ABS, ESP и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ожидается, что первыми в серийное производство будут запущены «ободранные» Lada Granta и Lada Niva Travel.

2. В комментариях жаловались на проблему дефицита железнодорожных подшипников и, соответственно, неприемлемую для нас зависимость от импорта в вагоностроении. В Минпромторге, однако, заявили, что проблема вчерне решена (ссылка):

Отечественные производители смогут удовлетворить спрос на ж/д подшипники кассетного типа, об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

“Прогноз производства кассетных подшипников в Российской Федерации на 2022 год составляет порядка 390 тыс. единиц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на подшипники кассетного типа”, – говорится в сообщении.

По данным Минпромторга, в 2021 году российские производители кассетных подшипников выпустили около 350 тыс. подшипников, что на 31% больше, чем в 2020 году. “Это позволило полностью удовлетворить потребности железнодорожной отрасли как при обновлении парка подвижного состава, так и при проведении ремонтных работ”, – подчеркнули в министерстве.

3. Есть и такие важные области, где до импортозамещения пока ещё далеко (ссылка):

Проблемой добычи нефти в северных морях для России является отсутствие отечественных технологий и отказ западных компаний от сотрудничества в последнее время. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Роснедр Евгений Петров.

Он признал, что в Баренцевом и Карском морях достаточно мест, которые можно было бы использовать, но из-за указанных проблем они остаются только ресурсной базой. По словам Петрова, в связи с этими обстоятельствами для государства важно смотреть в будущее и заниматься развитием технологий разведки и добычи нефти в Арктике.

Основные сложности, пояснил глава Роснедр, связаны с работой на больших глубинах и с сероводородом. В таких условиях использовать стандартные технологии не представляется возможным.

В апреле на фоне ухода из России крупнейших нефтесервисных компаний, «Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов. Санкции, введенные западными странами, не позволяют импортировать запчасти для судов компании, а ее флот большей частью состоит из импорта.

К счастью, время у России есть. Шельфовые месторождения могут подождать своего часа, пока мы будем разрабатывать соответствующие технологии. Ведь в Сибири ещё полным-полно резервных и неразведанных сухопутных месторождений углеводородов, многие из которых теперь станет выгоднее осваивать с целью дальнейшей продажи нефти, газа и угля в Азию и прочие адекватные регионы.