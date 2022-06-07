Ученые нашли самое большое растение в мире

Была проведена исследовательская работа, в ходе которой у берегов Австралии эксперты обнаружили самое крупное в мире растение. Им оказалась луговая водоросль, способная сама себя клонировать.

Эта крупная водоросль обитает в заливе Шарк у северо-западного побережья контитента. Авторы работы пришли к выводу, что за четыре с половиной тысячи лет она разрослась на 180 километров. Кроме того, поле из этого растения составляет единый организм.

Подводной растительностью в заливе Шарк любят лакомиться неповоротливые дюгони — морские млекопитающие, родственные вымершим морским коровам.