Ученые нашли самое большое растение в мире
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Была проведена исследовательская работа, в ходе которой у берегов Австралии эксперты обнаружили самое крупное в мире растение. Им оказалась луговая водоросль, способная сама себя клонировать.
Эта крупная водоросль обитает в заливе Шарк у северо-западного побережья контитента. Авторы работы пришли к выводу, что за четыре с половиной тысячи лет она разрослась на 180 километров. Кроме того, поле из этого растения составляет единый организм.
Подводной растительностью в заливе Шарк любят лакомиться неповоротливые дюгони — морские млекопитающие, родственные вымершим морским коровам.
Смотреть комментарии → Комментариев нет