Мнение: Письмо: “Изматывающие диалоги в голове”

Иногда разрыв отношений переживается очень тяжело, даже если ничего особенного не связывало и никаких скандалов не было.

Один из пары через месяц уже забывает другого, а второй сходит с ума и не может забыть годами. Иногда жизнь второго буквально ломается после расставаний.

Это бывает, когда второй не осознавал своего минуса в дисбалансе и дисбаланса тоже не осознавал.

Если все осознать, можно очень быстро избавиться от страданий, сохранить устойчивость и перспективу счастливой жизни.

Удивительно, но факт: все решает нормальная рефлексия и нормальная самооценка.

strave_tll

Здравствуйте, Эволюция,

Я также послала это письмо на [email protected], нашла такие правила за 2015 год, но не поняла они актуальные ещё или нет, поэтому продублировала сюда.

(Правила, куда писать для разбора в рубрике, прикреплены вверху блога, крупным шрифтом. Как думаете, почему такие как авторы разыскивают посты 7-летней (7 лет назад!) давности?)

Моя история о завершившихся отношениях, о моих противоречивых чувствах в связи с этим и желании прийти к одному решению и остановить эти бесконечные, изматывающие диалоги в своей голове.

(Диалоги в голове всегда ведутся с короной, а корона хочет не “решения”. Чего хочет корона автора?)

Мне 39 лет, сын 9 лет от первого брака, с его отцом мы расстались когда ребёнку было пол года, до этого были вместе 10 лет. С отцом ребёнка отношения нейтральные, общаемся только по вопросам сыны, у них с сыном хорошие отношения, отец берёт его на выходные через неделю или чаще. Я работаю в крупной транспортной фирме, зарплата позволяет нормально содержать себя и ребёнка. У меня машина, квартира в кредит, можем позволить себе ездить в отпуске отдыхать. Хожу в зал, занимаюсь дайвингом.

С В. мы познакомились 3 месяца назад. В финансовом плане он может позволить себе гораздо больше, у него своя маленькая транспортная фирма, он владелец и логист, сестра помогает с бухгалтерией. У него 2 ребёнка от предыдущего брака: сыну 4 года и дочке 2. Развёлся полтора года назад, расстались они с бывшей женой плохо, она без его ведома съехала с детьми в другой город (до этого они долго ругались), он подавал в суд, чтобы добиться возможности видеть детей, до сих пор их ситуацию регулируют органы опеки. Сейчас дети с ним через выходные (дочка 2 дня, сын 4 дня) . Он очень любит своих детей и хочет добиться чтобы они жили с ним неделя через неделю. Он переехал в тот город, куда уехала бывшая жена с детьми (и где живу я). В. занимается экстремальными видами спорта, у него своя яхта и куча недвижимости.

Наши отношения развивались быстро. После первого свидания мы виделись по несколько раз в неделю, он пошёл обучаться дайвингу, я попробовала его увлечения, мне понравилось, его это радовало. Мы познакомились с детьми друг друга. И он и я старались наладить контакты. Его сын очень тяжело перенёс развод, может и не перенёс до сих пор, за 3 месяца мне так и не удалось установить с ним хорошего контакта, он часто не хочет ни с кем говорить, кроме папы. С его дочкой контакт хороший, с ней разговариваем, можем вдвоём выйти погулять, она ест еду, если я положу, мальчик не принимает от меня ничего. Пару раз удавалось с ним поиграть в мяч, покосить траву. Хотя В говорил, что сын ко мне очень хорошо относится. С моим сыном В. быстро установил хороший контакт.

(ОЗ мужчины больше, полезность его тоже куда больше, чем полезность автора для мужчины, учитывая ее плохой контакт с его сыном. Собственно, это и был единственный ее шанс – найти подход к мальчику. Не будь у автора короны она бы рассуждала просто: разница в ОЗ может быть кое-как преодолена, если получится подружиться с детьми мужчины и стать ему полезной)

Спустя месяц после знакомства В. предложил жить вместе. На тот момент он снимал квартиру, он предложил что снимет дом, чтобы помещались все дети. Я сказала что я за, но мне кажется всё слишком быстро, давай вернёмся к этому разговору через месяц. Но на следующий день В. сказал, что снял дом. Мне это не понравилось, что меня поставили перед фактом, но В. сказал, что это не только из-за меня, он давно хотел чтобы дети жили в доме, как до развода. Дом был пустой, без мебели и тд, Я предложила, что давай тогда жить сейчас у меня, он переехал к нам и параллельно мы начали обставлять дом, он покупал туда крупные вещи, я более мелкие.

(Здесь очень интересный момент. Тот, момент, когда начавшийся дисбаланс можно было бы остановить. Но у автора фокус только на себе и на своей короне. Она делает вид, будто мужчина рвется жить с ней, а она хочет притормозить. И с воображаемого трона начинает обставлять его дом и всячески ему угождать, потому что не осознает своего страха потерять его. Как корона делает ее лошадью в короне, опишите? И как можно было бы остановить дисбаланс?)

Всё это время (2 месяца) мы были постоянно вместе, но не одни, всё-время с детьми, то с его, то с моим. Для меня это время было хорошим, хоть мы и были постоянно чем-то заняты в бытовом плане, но я была счастлива и чувствовала себя с ним семьёй. Он говорил постоянно, что любит, счастлив, что я женщина его мечты, предлагал завести совместного ребёнка. Я знала, что знакомство наших детей будет проблематичным, его сын ревнует его к сестре, может её бить, толкать. Его сына надо часто подолгу уговаривать например надеть кофту для прогулки, или что надо сходить в магазин, он плачет что не надо, он не хочет в магазин и соответственно папа не имеет права идти, папа должен быть с ним. В. чувствует свою вину и наши выходные с его детьми выглядели так, что мы в основном делаем всё, что хочет его сын.

(Сын очень маленький еще, но автор ждет от сына мужчины сознательного поведения. И она соперничает с этим сыном за любовь мужчины. Откуда это видно?)

В тоже время В. ставит сыну в пример дочку, что посмотри, она уже оделась и вышла, она молодец, а ты до сих пор против надеть кофту. Я начала ему говорить, что это не правильно, ты этим только усугубляешь его ревность. Я начала читать книги про проблемы взаимоотношений братьев и сестёр, говорить ему какие-то методики оттуда, В говорил что да, это правильно, так и сделаем, но всё оставалось только на словах. В. говорил, что изменения потребуют времени.

(Не осознавая дисбаланс, автор становится мудрой Училкой и читает мужчине нотации. Кто опишет, почему в начале дисбаланса баги растут и почему избавлением от багов можно и дисбаланс развернуть в другую сторону?)

Можно было уже начинать переезжать в дом, но я медлила перевозить сына, я хотела для начала установить хороший контакт с его сыном. На неделе мы жили у нас, а на выходных мой сын был с отцом, а я с В и его детьми. Так прошло 2 месяца и внезапно оказалось, что его бывшая жена согласна отдать детей летом неделя через неделю. Я впала в панику, так как такая первая неделя совпала с началом каникул моего сына, а он видел детей В. только один раз пол дня. Я начала обсуждать эту ситуацию с В. что я буду на работе, я не могу привезти сына к ним, так как ему будет некомфортно, но что теперь делать. В сказал что всё будет хорошо, он справится со всеми детьми, я немного успокоилась. Выпали первые выходные за всё наше знакомство когда и я и он без детей и нет никаких дел, мы их чудесно провели вместе учитывая и его и мои интересы. И на следующих выходных запланировали провести все выходные в доме со всеми тремя детьми, чтобы их познакомить. Пятница и суббота прошли хорошо, в моём понимании, в воскресенье В с детьми уехал потому что сын захотел покататься на мотокроссе, подойдя к нам когда мы завтракали и поставив перед фактом что они уже сели в машину и уезжают. Я обиделась, так как он даже не предложил поехать с ними, а ведь мы специально приехали, чтобы дети побыли вместе.

(Два дня все было хорошо, но жадная автор хотела больше и обиделась, что мужчине захотелось провести время со своими детьми без нее)

В тоже время я увидела, что у В. нет физически времени заниматься тремя детьми. После этого мы 2 вечера ругались, В сказал, что мой ребёнок агрессивно настроен к его сыну (мой ребёнок ходил и говорил его ребёнку что сколько можно ныть, у него болит голова), он не может это вынести и лучше, если моего ребёнка всё-таки не будет в то время, когда его дети с ним. Я тоже наговорила кучу неприятного, что меня тоже раздражает постоянное нытьё, что мы постоянно все прыгаем вокруг твоего сына, что я всё это время подстраиваюсь под их график и их интересы, делаю это с желание, потому что хочу быть с вами, а когда надо учитывать наши интересы, то В не готов. В. начал говорить, что я хочу их ограничить, что я заставляю его пренебрегать его детьми, которых его лишили и он их редко видит, что мой сын ходит на тренировки 3 раза в неделю, а он не может своего сына водить когда хочет и тд. Я сказала что раз для тебя учитывание интересов всех и согласовывание планов это ограничения и запреты с моей стороны, то у нас разное представление о семье и я заберу свои вещи из дома и нет смысла продолжать.

(Автор ругалась с мужчиной два дня, потому что была уверена, что его стремление жить вместе так же сильно, как и ее. А на самом деле мужчине уже хочется избавиться от автора, а СЗ его для автора очень высока. То есть КП мужчины в разы больше, но автор из-за короны этого не видит. Если бы видела, даже на этом этапе можно было бы попытаться дисбаланс развернуть. Как?)

На следующее утро В собрал свои вещи у нас и отдал мне ключи. Потом у нас была переписка “переливание из пустого в порожнее”, где у каждого своё виденье ситуации и никто не понимает другого. Он написал, что когда он с детьми, то хочет всё время посвятить им, остальное время готов сделать для нас всё, что в его силах. Но это означает, что мы с сыном должны на пол лета отойти в сторону и я не могу такое принять. Предложил сходить к семейному психологу, но я почему-то думаю, что он это не искренне. Почему-то у меня чувство, что может он даже испытывает облегчение, что мы расстались, что не надо больше решать проблему состыковывания детей. Я съездила и вывезла свои вещи из его дома, оставила записку с извинениями за плохие слова в сторону его сына, я действительно на самом деле так не думаю, всё было сказано на эмоциях.

(Мужчина расстался экологично, автор нет. Опишите то и другое. Значимость того, кто расстался экологично, после расставания растет, а того, кто нет, падает, при том, что у них и так был дисбаланс)

И теперь меня кидает из стороны в сторону. Я то думаю, что я полная дура, которая на эмоциях разрушила отношения. То думаю, что он не считается с нами, мы пустое место и меня не ценят. Прошло 5 дней, я хожу на работу, делаю домашние дела, но всё на автомате, выписала себе рецептурное успокоительное, хотя бы могу спать, всё валится из рук, чуть не попала в аварию.

(Автора шатает, потому что она нахватала кучу репейника, а когда у вас много репейника, это как если бы вам накидали крючков. Опишите весь репейник)

В один вечер В. написал, что забыл у нас что-то важное, что ему нужно, что срочно едет к нам, я спустилась и отдала, он был радостный, я думаю уже весь в предвкушении предстоящего времени с детьми. А я не могу остановить эти бесконечные диалоги с ним в своей голове, иногда думаю может написать “Прости меня, я на всё согласна, пусть мы будем пол лета отдельно”, но понимаю, что на самом деле меня это не устроит и через время я опять психану. Как остановить эти изматывающие диалоги в своей голове?

(Автор боится, что ее это не устроит. Она пока не думает, что мужчина сам будет увиливать и от этого варианта тоже. Как думаете, почему будет увиливать? Автор об этом смутно догадывается, от этого ее дополнительно шатает. Чтобы успокоиться, что именно автор должна осознать?)

С уважением,

Таня