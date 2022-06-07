Мнение: Хорошее – повтори

“Текст”, который лучше “Джокера”

(дисклеймер: те, кто ни книгу, ни фильм Текст не читали/не смотрели, но смотреть/читать собираются – идите лесом, не для вас писано)

Скажу по-простому, как настоящий психолог: по мне, наш фильм «Текст» со всех сторон лучше, мощнее и трогательнее этого вашего хваленого «Джокера». В «Тексте» все, что нужно для настоящего искусства — любовь, месть, долг, смерть; а в «Джокере» из всего перечисленного только последнее. В «Джокере» какой-то ублюдок весь фильм выкобенивается, так и не понятно, чего ему надо; жил бы себе да не тужил. А в «Тексте» живой человек мучается, жалко его, потому что реально В БЕДУ попал. Тут — разница; поэтому «Джокер» – для некрофилов, они любят смотреть на механических уродцев, а «Текст» – для людей.

Вернулся недавно с ночного сеанса в нашем ТРЦ; блин, хотел пойти, как нормальный человек, на 17.30 — пришел за 5 минут до начала, и… нет билетов! Всё продано! Удивительная вещь для российского кино. Хочется верить, что народ почувствовал шедевр (а «Текст» – отличный фильм, хотя и хуже книги), но есть тому, увы, и более прозаические объяснения: фильм идет почему-то только на двух сеансах в день, да и зал на 17.30, сказал мне кассир, «дали маленький». На ночной заранее купил без проблем. НО! Все-таки зал опять был битком. И, насколько я смог заметить — никто не уходил. А ведь фильм тяжелый.

Не ржали, не возились, даже попкорном не хрустели. Когда фильм кончился — как-то молча встали и вышли. Почти не разговаривая друг с другом. Без привычного оживления, когда люди после долгого сидения встают размять ноги. Хочется верить, что охреневшие.

Я-то примерно был готов — я ведь до этого сам роман прочитал. Начал вечером, закончил в 4 утра — хотя мог бы, конечно, отложить, не самиздат на ночь дали, мог бы и назавтра дочитать. Но — увлекся. Нарушил режим. Потом еще час не мог заснуть — не ожидал, что всё ТАК закончится, то есть совсем жестко. Привык, что авторы все-таки обычно щадят читателей (а прежде всего — себя), до конца ничего не договаривают. А тут — всё как есть, без соплей Глуховский выложил. Страшно.

Удивляюсь, как я этот «Текст» раньше не прочел. Да, собственно, и сейчас читать бы не стал — я почему-то этого Глуховского за какого-то фрика держал; ну, дурацкое «Метро» сочинил (которое почему-то стало бешено популярно в России) — я, помню, пытался там продраться — дальше двух глав не прошел, да и не понимал, чего ради стараться (теперь перечитать, что ли??) Я не люблю такую фантастику.

Я и про «Текст» был уверен, что это тоже какая-то фантастика! Все критика — пишут ерунду какую-то вместо рецензий… Думал, опять какая-то ерунда про переселение душ — зек нашел волшебный телефон, с его помощью переселился в тело мента, стал в этом теле прожигать жизнь, а этот мент его когда-то засадил… Собачий бред же!

И читать бы не стал — но френд очень попросил про фильм «Текст» написать, а я, из добросовестности, решил тогда уж сначала и книгу прочесть, чтоб с фильмом сравнить, раз уж люди просят… Купил (все еще сомневаясь), начал читать… и вот, до 4 утра. Вашу мать — это же литература! Давно у меня не было такого сильного (и тяжелого) впечатления.

Фильм слабее — это безусловно. Вообще, из плохой книги, не спорю, можно сделать хороший, отличный и даже гениальный фильм, примеров куча. Но если книга хорошая — она всегда будет лучше фильма, просто потому, что кино это по определению более низкий жанр.

Читал уже мельком несколько рецензий. Один из каких-то статусных критиков сказал, что ему не понравился подбор актеров на главные роли, он бы, дескать, предпочел переставить местами Петрова и Янковского. Чушь. Я согласен только в том смысле, что да — наверно, хотелось бы, чтобы «Петю» сыграл тоже Петров… но это только потому, что Петров как актер по-животному невероятен, да и роль «Пети» объективно сложнее, она, если говорить прямо, она — для актера гениального. Потому что даже и по книге остается вопрос — как? Как получается, что он одновременно первостепенная гнида и скот, настоящая мразь — и в то же время его за что-то исхитряется любить достаточно умная и тонкая девушка? И более того, как так получается, что МЫ, читатели — к концу книги начинаем видеть в этом куске г…на человека? Чем эта Сука (Сука — это его обозначение по книге) нас берет?? Может «большой» Янковский, общий «дядя» всех этих нынешних бесчисленных янковских с разными именами-отчествами смог бы справиться с этим… и то, я сомневаюсь.

Грустно, конечно, смотреть, как в фильме буквально с первых кадров начинают спрямлять все линии, убирать нюансы; но тут и жаловаться не на кого, тем более, что сценарист — тоже Глуховский. В принципе всё верно — на полтора часа экранного времени не разжуешь то, что читаешь минимум четыре. Приходится упрощать, это неизбежно.

Но некоторые значимые вещи показательны. Например, по-первости удивило, что авторы фильма почему-то взялись… облегчать Илье (Петров) возможную статью! В книге же ясно сказано — он пришел на встречу с «Петей» с ножом, и когда тот попытался показать удостоверение, сразу ударил его в горло. «Для суда» наличие ножа (прямо представил себе «процесс») – однозначная улика, «шел имея намерение убить», то есть «заранее обдуманное намерение», приговор — вышка. А в фильме — никакого ножа нет, поэтому есть некоторая нелепость: получается, что Илья забивает «Петю» голыми руками. Что, конечно, странно, особенно зимой.

Илье в сцене убийства, значит, статью «облегчили», а вот «Пете», наоборот, усугубили: по книге он, заманив «клиента» в темный угол, предъявил ему удостоверение и попытался арестовать (то есть получилось, что он «разыгрывал оперативную комбинацию и хотел взять наркошу на горячем» – действовал как опер), а вот в фильме подонок интересовался только, когда ж ему дадут деньги — то есть действовал как «оборотень в погонах», наркодилер).

Но тоже, согласен — требование кино: не должно быть слишком уж большой игры полутонов, зритель должен четко понимать, кто хороший, а кто сволочь.

Удивило, что в «Тексте» решились дать полностью (!) эротическую — да что там, практически порнографическую — сцену из книги. И удивила реакция зала: почему-то не было жеребячьего гоготания и взвизгов, хотя идет она совершенно «по-взрослому», по полной программе. В фильме ее сдвинули ближе к концу (в книге она ближе к началу) — и это правильное решение. Во всяком случае, на моем сеансе, в битком набитом зале, народ, стало быть, успел «разогреться» и как-то понять, что сцена-то, в общем, при всей откровенности, на самом деле — НЕ порнуха. Как ни странно. А что?

Мое понимание — Илья ведь как бы уже умер. И не тогда, когда приехал и уже не застал маму, а давно — 7 лет назад. И эта сцена — это картинка, которую ему показывают, как оно ТАМ бывает. То есть ему разное показывают — но и это, как существенную и привлекательную часть. Другими словами, вся сцена сношения невыразимо — в контексте фильма (и книги) — печальна… но непонятно, как это мог уловить «глубинный народ», находящийся в зале?? Там же была картинка чисто на безусловный рефлекс – «голая баба трахается и делает минет!» Они должны были ржать! Но не ржали…

По-настоящему сильные места в фильме — на уровне книги — разговор героя с матерью (через дверь), и весь финал. Звуковой ряд, особенно музыка. Петрова как актера принято принято ругать «дубовым», у него, мол, на все случаи жизни одно и то же выражение лица — а я с этим и раньше не был согласен, и после этого фильма — особенно. Петров играет глазами, роль-то почти без слов — но в глазах у него есть всё. Всё, что надо. Только идиот может не увидеть.

Что еще? Блестящие эпизоды. Меня совершенно покорил тот, кто сыграл наркомана (как его? Забыл имя) — 100% попадание! Надо было показать этакого бесконечно обаятельного мотылька — и он сделал. Правда, почему-то не показали, как он сгорел… Тоже, видно, побоялись перегрузить зрителя «деталями». Черт знает, может, и правы.

И второй эпизод — девушка в рекламном агентстве. Вроде совсем проходная роль — а запоминается.

В целом, что? Книга (и фильм) — о Роке. Илью рок решил уничтожить — и он его уничтожает, равнодушно и безжалостно. На тебя едет каток — и спастись от него нельзя. Собственно, поэтому такое страшное впечатление и осадок после всего у читателя/зрителя. Каток раздавит. Ничто не спасет. Единственное, что можно — набирать ТЕКСТ. И отправлять из преисподней — туда, наверх. Кому-то. Тем, кто даже не знает, что ты есть.

Точнее, был (2019).