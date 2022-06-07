 

Мнение: ЕСПЧ, давай, досвидания!

07.06.2022, 19:34, Разное
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Госдума сразу во 2 и 3 чтениях приняла закон разрешающий не исполнять решения ЕСПЧ.
Согласно закону:

1. Все решения ЕСПЧ вынесенные с 15 марта Россией исполняться не будут.
2. Решения российских судов с 15 марта имеют верховенство над решениями ЕСПЧ.
3. Все выплаты и компенсации по решениям вынесенным до 15 марта будут осуществляться, но только в рублях и только на счета в российских банках.

PS. Кроме того, сегодня в федеральный розыск был объявлен "профессиональный оппозиционер" Милов, а также известный русофоб Глуховский.
PS2. Когда уже за Ройзманом придут?

Источник: Colonel Cassad



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