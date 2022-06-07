 

Мнение: Метро-2022

07.06.2022, 19:16, Разное
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Создатель вселенной «Метро» писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск за невостоженный образ мысли. Последней каплей, видимо, стало его высказывание: «Я желаю поражения режиму, но не хочу поражения России и народа».

Человек, создавший антиутопию «Метро» вполне логично предпочитает оставить ее в книгах, но совершенно не желает воплощения ее в реальности. В этом смысле понять Глуховского нетрудно. Проблема в том, что режиму такая позиция неблизка и неприемлема. Если верховный вождь сказал «Всем в рай», значит, нужно одеваться во все чистое и ждать команды.

Поэтому любой, кто желает странного, является врагом режима. Неудивительно, что человек, публично высказывающий такие крамольные мысли, становится неприемлем для власти. Правильный писатель должен истекать ненавистью ко всему, на что укажет власть – тогда он будет обласкан и приближен.

Источник: Эль Мюрид



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