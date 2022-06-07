Радужный френч – яркий микротренд лета: как разнообразить свой французский маникюр топовыми идеями

Французский маникюр давно и прочно вошел в классику ногтевого дизайна. Он является синонимом стиля и сдержанности, но что делать, когда не хочется изменять любимому стилю и при этом ощущается острая потребность в ярких красках? Нужно добавить цвета к привычному дизайну.

Цветной микрофренч

Если вы поклонница минимализма, и ваши ногти всегда оформлены в таком стиле, то вам следует попробовать разноцветный микрофренч. Во-первых, микрофренч весьма актуален в этом году. Во-вторых, летом яркие краски просто необходимы, но их переизбыток в маникюре может быстро надоесть. Объединение двух тенденций станет компромиссом между двумя тенденциями.

Пастельный фигурный френч

Такой вариант дизайна подойдет модницам, которые любят нестандартные формы воплощения классических дизайнов. Обыграйте “улыбку” плавными линиями. Но вместо классического белого цвета, используйте приглушенные пастельные цветники. Ногти будут выглядеть интересно, но при этом сдержанно.

Пастельный градиент

Еще один вариант интересной реализации френча. Мягкий переход цвета от нюдовой основы до полупрозрачного цвета не будет раздражать яркими цветами. Линию “улыбки” можно подчеркнуть тонкой полоской в цвет градиенту. Так акцент на кончике ногтя не будет выглядеть слишком громоздким.

Цветные штрихи на кончиках

Сделайте классический френч с белой “улыбкой”, но самый краешек ногтя запечатайте цветником. При таком дизайне даже очень яркие и насыщенные цвета не будут резать глаз. Используйте на каждом ноготке свой цвет, белый тон “улыбки” объединит буйство красок в единую композицию.

Радужный френч

Фишка такого дизайна в том, что он объединяет целую радугу оттенков, поочередно расположенных в едином порядке на каждом ногте. Уравновешивает разнообразие цветов их четкая последовательность. Первым после нюдовой базы идет телесно розовый цвет, затем пастельно-оранжевый и лишь потом вступают яркие оттенки. Именно такая очередность позволяет зрительно удлинить ногтевое ложе, сделать форму ногтя более изящной и аккуратной, а главное служит отличной основой дя яркого желтого и голубого оттенков на кончиках.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Переосмысляем классику

Если дресс-код не позволяет делать яркий маникюр, а цвета катастрофически не хватает, попробуйте использовать такой вариант дизайна. Поставьте микроскопические цветные точки по контуру белой “улыбки” на каждом ноготке.

Отраженный френч

Чтобы цветная “улыбка” не выглядела слишком громоздкой, можно применить прием отраженного расположения. Сделайте в цвете лишь половину “улыбки” на кончике ногтя, а вторую часть расположите зеркально у кутикулы. Причем у точки роста ногтя используйте более светлые оттенки.

Диагональный френч с двумя полосками

Если вы предпочитаете нестандартные решения, то диагональный френч ваш выбор. Вы можете использовать в оформлении кончика близкие по оттенку цвета, чтобы переход между нюдовой базой и цветным кончиком был более плавным.

Радужный пастельный градиент

Этот вариант однозначно подойдет любителям ярких цветов. Пастельная гамма позволит исключить из маникюра агрессию.