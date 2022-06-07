США решили сохранить поток нефти России на мировые рынки

США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен.

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», – сказала Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США, информирует РИА «Новости».

При этом она добавила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов (с продажи нефти), поступающих в Россию».

Ранее сообщалось, что эффективность санкций ЕС против российской нефти вызывает большие сомнения, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.

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