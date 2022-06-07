 

США решили сохранить поток нефти России на мировые рынки

07.06.2022, 18:50, Новости дня
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США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи, сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен.

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», – сказала Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США, информирует РИА «Новости».

При этом она добавила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов (с продажи нефти), поступающих в Россию».

Ранее сообщалось, что эффективность санкций ЕС против российской нефти вызывает большие сомнения, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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