 

СМИ: Борис Джонсон стал украинским казаком Чуприной

07.06.2022, 18:50, Новости дня
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Черниговская казацкая община Украины сообщила о решении посвятить британского премьера Бориса Джонсона в казаки, сообщают украинские СМИ.

Джонсон стал казаком Борисом Чуприной (чуб, шевелюра), решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает РИА «Новости».

В Лондон направят грамоту, удостоверяющую это звание. На память об этом событии также нарисовали портрет Бориса в образе казака Мамая.

Джонсон – не первый казак-иностранец. До этого в казаки посвятили основателя флота США Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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