СМИ: Борис Джонсон стал украинским казаком Чуприной
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Черниговская казацкая община Украины сообщила о решении посвятить британского премьера Бориса Джонсона в казаки, сообщают украинские СМИ.
Джонсон стал казаком Борисом Чуприной (чуб, шевелюра), решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает РИА «Новости».
В Лондон направят грамоту, удостоверяющую это звание. На память об этом событии также нарисовали портрет Бориса в образе казака Мамая.
Джонсон – не первый казак-иностранец. До этого в казаки посвятили основателя флота США Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс.
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