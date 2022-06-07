В Москве открыли сотую зарядную станцию для электромобилей

Сегодня российская столица по уровню комфорта и технического оснащения ничуть не уступает ведущим городам западного мира. Особняком в этом деле стоит транспортная система многомиллионного города. Благо, власти прикладывают огромные усилия для увеличения числа электромобилей, что очень благоприятно сказывается на экологии мегаполиса.

В городе действует программа “Энергия Москвы”. Одной из ее задача является сокращение вредных выбросов в атмосферу, именно для этого столичные власти стимулируют рост числа электротранспорта. В частности, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей. Сотая ЭЗС открылась в понедельник, 6 июня, на Ленинском проспекте, 37а.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По данным ведомства, всего до конца 2022 года в столице запустят еще 150 новых электрических зарядных станций, уточнил заместитель главы столичного региона Максим Лексутов.

“По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы особое внимание уделяем развитию экологичного транспорта. Недавно мы подключили 100-ю станцию нового формата для зарядки электромобилей, а к концу года их будет уже 250”, – отметил Максим Лексутов.

По его словам, в рамках проекта “Энергия Москвы” власти намерены не только расширить сеть быстрых станций для зарядки электромобилей, но и увеличить мощность ЭЗС. К слову, сегодня в городе можно встретить колонки двух типов: для медленной и быстрой зарядки. В первом случае весь процесс занимает около двух часов, во втором станция справляется со своей задачей всего за 20 минут.

Граждане могут воспользоваться данной услугой абсолютно бесплатно. Кстати, проект для Москвы совершенно уникальный. Дело в том, что зарядные станции нового формата производятся непосредственно в городе. Локализация производства составляет порядка 80%. По данным столичного департамента транспорта, только с начала этого года сетями воспользовались примерно 20 тысяч раз.

Сегодня в Москве насчитывается около трех тысяч электромобилей. Со временем их число может сильно вырасти. Напомним, ранее глава города Сергей Собянин заявил, что на заводе “Москвич” планируется выпускать электромобили. Разумеется, сеть зарядных станций по всей столице тоже будет расширяться.