Скандалы: Безвыходное вложение

У западных инвесткомпаний в РФ заморожено минимум $17 млрд

Крупнейшие западные инвестбанки и компании держат в России не менее $17 млрд, выяснили «Известия», изучив их отчетности. Например, вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд, а Mоrgan Stanley инвестирует в корпоративные бонды Альфа-банка, МКБ и «Газпрома». Эти деньги фактически заморожены, поскольку ЦБ запретил нерезидентам продавать российские ценные бумаги и выводить деньги. Впрочем, вряд ли кто-то из них разорится, поскольку доля вложений в страну составляет несколько процентов активов западных инвестфондов, уточнили опрошенные «Известиями» эксперты.

Кто и сколько

«Известия» изучили годовые и квартальные отчетности 12 крупнейших западных инвестбанков и компаний на предмет их вложений в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов РФ: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Два из них — State Street Corporation и HSBC — в своих документах не сообщают о вложениях в Россию. Остальные в сумме рискуют потерять в стране порядка $17 млрд. Среди них вложения распределяются таким образом:

Citi Group. Страновой риск, который приходится на Россию, составляет $5,4 млрд по итогам 2021 года. В отчете уточняется, что эта цифра не включает в себя примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами. В сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд. В пресс-службе Citi Group и ЦБ РФ не ответили на запрос «Известий».

Страновой риск, который приходится на Россию, составляет $5,4 млрд по итогам 2021 года. В отчете уточняется, что эта цифра не включает в себя примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами. В сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд. В пресс-службе Citi Group и ЦБ РФ не ответили на запрос «Известий». Deutsche Bank. Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) для немецкого банка, следует из его годового отчета. Риск составляет €3,6 млрд (или $3,87 млрд). Кроме того, по данным отчета, финорганизация хранит наличные денежные средства в размере €526 млн ($0,565 млрд) в российских банках, преимущественно — в ЦБ РФ. Суммарно вложения Deutsche Bank в РФ составляют $4,43 млрд. «Известия» направили запрос в Deutsche Bank.

Credit Suisse. В отчете швейцарского банка говорится, что на конец 2021 года чистый кредитный риск в России составлял 0,8 млрд швейцарских франков ($0,832 млрд). В отчете подчеркивается, что с этого момента риски были сокращены, однако не уточняется, насколько. Кроме того, стоимость чистых активов российских дочерних компаний Credit Suisse составляла примерно 0,2 млрд франков ($0,28 млрд). Общая сумма вложений составляет $1,1 млрд. В компании отказали «Известиям» в комментариях.

В отчете швейцарского банка говорится, что на конец 2021 года чистый кредитный риск в России составлял 0,8 млрд швейцарских франков ($0,832 млрд). В отчете подчеркивается, что с этого момента риски были сокращены, однако не уточняется, насколько. Кроме того, стоимость чистых активов российских дочерних компаний Credit Suisse составляла примерно 0,2 млрд франков ($0,28 млрд). Общая сумма вложений составляет $1,1 млрд. В компании отказали «Известиям» в комментариях. Goldman Sachs . Американский инвестбанк оценивает свой кредитный риск в России в $650 млн, а рыночный риск (размер инвестиций) — еще в $414 млн. В сумме это $1,064 млрд. В пресс-службе Goldman Sachs не ответили на запрос «Известий».

. Американский инвестбанк оценивает свой кредитный риск в России в $650 млн, а рыночный риск (размер инвестиций) — еще в $414 млн. В сумме это $1,064 млрд. В пресс-службе Goldman Sachs не ответили на запрос «Известий». JPMorgan Chase . Финансовый конгломерат США в годовом отчете сообщил, что рискует потерять $1 млрд на вложениях в Россию. В компании заявили «Известиям», что после начала спецоперации на Украине инвестиции в страну сократились «на несколько сотен миллионов долларов». Потерь в РФ у JPMorgan Chase практически нет, заявили в пресс-службе.

. Финансовый конгломерат США в годовом отчете сообщил, что рискует потерять $1 млрд на вложениях в Россию. В компании заявили «Известиям», что после начала спецоперации на Украине инвестиции в страну сократились «на несколько сотен миллионов долларов». Потерь в РФ у JPMorgan Chase практически нет, заявили в пресс-службе. BlackRock. Чистые активы американского фонда Russia ETF, вложенные в РФ, составляет $0,586 млрд, следует из годового отчета. «Известия» направили запрос в BlackRock.

Чистые активы американского фонда Russia ETF, вложенные в РФ, составляет $0,586 млрд, следует из годового отчета. «Известия» направили запрос в BlackRock. UBS. По данным квартальной отчетности швейцарского холдинга, подверженность риску корпорации в России сократилась до $0,4 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года. В компании не ответили на запрос «Известий».

По данным квартальной отчетности швейцарского холдинга, подверженность риску корпорации в России сократилась до $0,4 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года. В компании не ответили на запрос «Известий». Bank of America. Резервы на возможные потери по кредитам Bank of America составляют $165 млн и в основном отражают увеличение, вызванное российскими рисками, сообщается в квартальном отчете финорганизации. В компании не предоставили комментариев.

Morgan Stanley. В соответствии с годовым отчетом американской Morgan Stanley, общая сумма инвестиций в Россию составляет $120 млн. Среди эмитентов, в которых вкладывалась компания — Альфа-банк, МКБ, «Газпром» и Совкомбанк. В пресс-службе Morgan Stanley не ответили на запрос «Известий».

В соответствии с годовым отчетом американской Morgan Stanley, общая сумма инвестиций в Россию составляет $120 млн. Среди эмитентов, в которых вкладывалась компания — Альфа-банк, МКБ, «Газпром» и Совкомбанк. В пресс-службе Morgan Stanley не ответили на запрос «Известий». Barclays. Головная компания Barclays не упоминает в своей документации Россию, однако в годовом отчете Barclays Ireland говорится, что компания не имеет обязательств в России. «Известия» направили запрос в Barclays.

Корректность расчетов суммы вложений иностранных инвестбанков в Россию «Известиям» подтвердили в «БКС Мир инвестиций». По словам эксперта Валерия Емельянова, потеря инвестиций в РФ не станет для них трагедией. Эксперт подсчитал, что у Goldman Sachs — $2,5 трлн под управлением, из которых на Россию приходится 0,4%. У JPMorgan Chase доля активов в РФ составляет 0,3%, у Morgan Stanley — менее 0,08%, у BlackRock — 0,06%, у Deutche Bank — 0,4%, у Citi Group — 0,5%.

Какие риски

28 февраля Банк России в ответ на санкции Запада ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами, а также ограничил вывод ими средств из российской финансовой системы. По сути, ограничения на вывод капитала обнулили стоимость российских активов, принадлежащих иностранцам, пояснил Валерий Емельянов: даже если они будут проданы внутри страны, вывести их пока невозможно, а значит, инвестбанкам придется списывать эти активы по факту и позднее восстанавливать в судах.

Западные инвесткомпании просто спишут все российские активы, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Если бы был реальный риск банкротства западных инвестбанков, то американские регуляторы не добивались бы так активно дефолта России, а дали бы нашему Минфину возможность рассчитываться по внешнему долгу и дальше.

Весной 2022 года Россия столкнулась с техническими трудностями при проведении платежей по внешнему долгу: помимо заморозки российских золотовалютных резервов на сумму около $300 млрд, США запретили операции с ЦБ РФ, ФНБ и российским Минфином. Вплоть до 25 мая действовала лицензия OFAC, которая позволяла проводить операции в долларах в счет погашения задолженности по еврооблигациям России, однако продлевать ее не стали. Если стране не удастся довести платежи до держателей госдолга, РФ грозит технический дефолт.

— У иностранных инвестбанков приходится на Россию 2–3% их активов. У них гораздо больше проблем может возникнуть из-за того, что зарубежный рынок переходит в медвежью фазу. Переоценочные движения гораздо более жестко бьют по их балансу, — уверен Денис Домащенко.

По его словам, даже у тех фондов, которые ориентированы на вложения в развивающиеся рынки, доля активов в РФ не превышает 5–7%. Просадка по российским бумагам может быть компенсирована ростом других активов, вложенных в иные развивающиеся страны, отметил эксперт. Он предполагает, что российские ограничения не приведут к банкротству не только инвестбанков, но отдельных их клиентов, которые отдали свои деньги в доверительное управление.



Вместе с тем для России объем операций и доля активов во владении нерезидентов на нашем фондовом рынке достаточно высоки . Только за неделю с 21 по 28 февраля нерезиденты вывели капитала на 429 млрд рублей, оценил старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко. По его словам, именно поэтому ЦБ быстро ограничил торги для нерезидентов. Эксперт оценил: основываясь на данных открытых источников и исходя из средств, которые нерезиденты держат в ОФЗ, акциях и корпоративных облигациях, общий объем активов, находящийся в собственности нерезидентов составляет в районе $200 млрд в зависимости от курса расчета.

Наталья Ильина, Инна Григорьева

Оригинал материала: “Известия”