Эволюционисты объявили о прорыве: они поняли, как могла зародиться жизнь на Земле

Специалисты обнаружили, что РНК, которая считается первым генетическим материалом на нашей планете, может спонтанно образовываться на базальтовом лавовом стекле.

Была проведена исследовательская работа, в ходе которой эксперты заметили, что молекулы РНК длиной от 100 до 300 нуклеидов образуются, при просачивании нуклеозидтрифосфатов через базальтовое стекло. Примечательно, что данный материал был распространенным на нашей планете около 4,5 млрд лет назад.

Таким образом, полученные данные дают понимание полного цикла эволюции молекул, так как демонстрируют простой путь от отдельных молекул углерода до РНК.