Провинция Хэйлунцзян «возьмёт шефство» над восстановлением Хабаровска

Провинция Хэйлунцзян возьмёт шефство над восстановлением Хабаровского края. Об этом заявил глава Хэйлунцзянского партийного комитета Чжан Цинвэй.

– Конфликт с Украиной и нападки капиталистических стран негативно сказались на состоянии нашего братского Хабаровского края: инфраструктура разрушена, экономика парализована. У людей не осталось денег, и они до последнего пытаются торговаться с китайскими продавцами на рынках, лишая наших предпринимателей прибыли. Наш долг — помочь в восстановлении Хабаровска и вернуть процветание приамурской земле, — заявил он.

В рамках проекта по восстановлению Хабаровского края предлагается поднять социально-экономические показатели в городе до уровня 1985 года. Для восполнения убыли населения подготовлен план замещения недостающих кадров ведущими специалистами из Цзямусы, а предприниматели из Харбина и Хэгана в целях борьбы с безработицей уже заявили о готовности перенести угольные и металлургические производства на побережье Амура.

Как отмечают в краевой администрации, официальное подписание договора о сотрудничестве между провинцией Хэйлунцзян и краевой столицей ожидается уже в ближайшие выходные.

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