МАГАТЭ заподозрило Северную Корею в подготовке нового ядерного испытания

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало признаки подготовки Северной Кореи к проведению нового ядерного испытания, пишет Das Erste. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в последнее время на полигоне в Пунгери наблюдалась активность, аналогичная той, что была зафиксирована незадолго до прошлых ядерных испытаний. Выводы агентства основываются на регулярном анализе спутниковых снимков.



AP

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея может готовиться к проведению нового ядерного испытания. «На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию», — заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передаёт Das Erste.

В период с 2006 по 2017 год Северная Корея провела на полигоне в Пунгери как минимум шесть ядерных испытаний. По словам Гросси, в последнее время на полигоне наблюдалась активность, аналогичная той, что была зафиксирована незадолго до прошлых ядерных испытаний. Кроме того, МАГАТЭ отмечает признаки активности на объектах в Йонбёне, где ранее производился плутоний.

«Проведение ядерного испытания противоречило бы резолюциям Совета Безопасности ООН и вызвало бы серьёзную обеспокоенность», — подчеркнул Гросси. Выводы МАГАТЭ основываются на регулярном анализе спутниковых снимков. Период наблюдений глава МАГАТЭ не уточнял. Северная Корея не допускает международных инспекторов на свои ядерные объекты.

6 июня Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в ответ на недавние ракетные испытания КНДР Южная Корея и США запустили в открытое море восемь баллистических ракет малой дальности. По данным южнокорейских военных, совместный запуск ракет Южной Кореи и США призван продемонстрировать «способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций или их командованию и силам поддержки».

В целях сдерживания КНДР, «самопровозглашённой ядерной державы», на территории Южной Кореи дислоцированы около 28,5 тыс. американских военных. Отмечается, что ракеты были выпущены в сторону Японского моря из района в провинции Канвондо на восточном побережье Южной Кореи ранним утром в понедельник.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Северная Корея провела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Южная Корея обвинила КНДР в провокации. Это произошло на следующий день после того, как Южная Корея и США завершили совместные учения вблизи Корейского полуострова с участием американского авианосца.

Северной Корее запрещено проводить ракетные испытания резолюциями ООН. Баллистические ракеты обычно представляют собой ракеты класса «земля — земля». В зависимости от конструкции они также способны нести ядерные боеголовки. В этом году Северная Корея провела уже 18 ракетных испытаний. По информации Южной Кореи, 25 мая КНДР провела второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

По мнению экспертов, Пхеньян стремится модернизировать свой ракетный арсенал и, вероятно, усилить давление на США с тем, чтобы вынудить Вашингтон представить конкретные предложения для новых переговоров, пишет Das Erste.