 

Житель Бурятии в суде бросил гранату для страйкбола в полицейского

07.06.2022, 17:20, Новости дня
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Житель Бурятии в ходе судебного заседания бросил игровую гранату в сотрудника полиции, повредив ему руку, рассказали в республиканском главке МВД.

Инцидент произошел во вторник в Тункинском суде, сообщили в пресс-службе.  

В релизе говорится, что в здании Тункинского мирового суда 54-летний мужчина, вызванный на допрос, внезапно достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону полицейского.

«Участковый… перехватил опасный предмет и бросился к выходу. Граната взорвалась в руках полицейского. К счастью она оказалась «игровой», для страйкбола», – сообщили в главке.

По данным пресс-службы, у полицейского диагностированы травмы руки. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.  

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции в Краснодарском крае получил ранение в ходе проведения обыска у жителя Крымского района, возбуждено уголовное дело о посягательстве на его жизнь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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