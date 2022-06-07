Житель Бурятии в суде бросил гранату для страйкбола в полицейского

Житель Бурятии в ходе судебного заседания бросил игровую гранату в сотрудника полиции, повредив ему руку, рассказали в республиканском главке МВД.

Инцидент произошел во вторник в Тункинском суде, сообщили в пресс-службе.

В релизе говорится, что в здании Тункинского мирового суда 54-летний мужчина, вызванный на допрос, внезапно достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону полицейского.

«Участковый… перехватил опасный предмет и бросился к выходу. Граната взорвалась в руках полицейского. К счастью она оказалась «игровой», для страйкбола», – сообщили в главке.

По данным пресс-службы, у полицейского диагностированы травмы руки. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции в Краснодарском крае получил ранение в ходе проведения обыска у жителя Крымского района, возбуждено уголовное дело о посягательстве на его жизнь.

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