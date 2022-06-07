Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине
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Поражение поставленных Украине норвежских самоходных артиллерийских установок калибром 155 мм сняли на видео, ролик представило Минобороны России.
На видео в ракурсе с беспилотника запечатлены стоящие на земле самоходные установки, эти машины подвергаются обстрелу.
Уточняется, что снято уничтожение российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине Норвегией, информирует телеканал «Звезда».
Ранее о поражении одной из переданных Норвегией гаубиц сообщал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны демонстрировало также видео уничтоженного украинского истребителя МиГ-29 и пуска ракеты ЗРК С-300 и С-400.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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