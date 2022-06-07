Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине

Поражение поставленных Украине норвежских самоходных артиллерийских установок калибром 155 мм сняли на видео, ролик представило Минобороны России.

На видео в ракурсе с беспилотника запечатлены стоящие на земле самоходные установки, эти машины подвергаются обстрелу.

Уточняется, что снято уничтожение российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине Норвегией, информирует телеканал «Звезда».

Ранее о поражении одной из переданных Норвегией гаубиц сообщал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны демонстрировало также видео уничтоженного украинского истребителя МиГ-29 и пуска ракеты ЗРК С-300 и С-400.

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