Скандалы: Для них деньги не пахнут

Российские олигархи спасают свои капиталы, ведя закулисные переговоры с Западом?

Западные политики открыто обсуждают финансовую помощь Украине за счёт замороженных российских активов. Однако для этого пока нет никаких юридических оснований. Вот и возникла идея принудить российских толстосумов сделать добровольные взносы. А в качестве благодарности – освободить их от санкций. Судя по всему, многие российские олигархи могут посчитать такую сделку выгодной. Ведь они уже успели вывезти из России такие богатства, что хватит на 10 жизней.

Провернуть такую схему предложила глава минфина Канады Христя Фриланд. С некоторыми россиянами из списка Forbes она могла быть знакома лично давно – с тех пор как ещё в 90-е работала в московском офисе газеты Financial Times. При этом, как стало известно из западной прессы, Фриланд первым делом обсудила идею с самими российскими олигархами, а потом озвучила её на встрече представителей стран G7.

Тотальная заморозка

Впрочем, откуда именно исходила инициатива, можно предполагать. В Канаде имущества российских олигархов – как кот наплакал. Потому трудно поверить, что Фриланд руководствуется в этом вопросе исключительно своими служебными обязанностями. Не исключено, что как раз кто-то из олигархов использовал бывшую журналистку в качестве переговорщика. Ведь сделка обещает быть взаимовыгодной.

Первоначальный порыв западных чиновников отобрать у русских всё и потратить по своему усмотрению не получил практического воплощения по понятным причинам. Такой прецедент явно отпугнёт инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Пока самый жёсткий сценарий разыгрывает Вашингтон: здесь уже приняли закон, который позволяет отправить замороженные активы российских олигархов на помощь Украине. Но даже там ожидаются юридические трудности. Придётся доказать, что активы (речь идёт об объектах стоимостью более 2 млн долларов) получены путём коррупции благодаря поддержке российских властей. Неудивительно, что пока из Штатов нет потока новостей о фактической заморозке богатств российских олигархов. Наоборот, информация приходит прямо противоположная. Известно, к примеру, что Алишера Усманова Вашингтон по каким-то причинам «простил» – ему выдали специальную лицензию, позволяющую обойти санкции. Также не попал в санкционный список, пожалуй, самый известный российский олигарх Роман Абрамович (американская пресса писала, что за него просил президент Украины Владимир Зеленский).

В Европе «женный улов» гораздо солиднее. С начала апреля разные страны начали наперебой отчитываться об арестах яхт и поместий. Однако в мае процесс как будто застопорился. К тому же если в начале апреля замороженное имущество оценивалось в 30 млрд евро, то в конце мая уже в 10. Куда подевалась разница? То ли изначально оценили неправильно, то ли втихую уже разморозили? Если так, то за какие заслуги? Знаковая новость пришла в середине марта – полиция Лондона выдворила из особняка Олега Дерипаски манифестантов, захвативших элитную жилплощадь. И вот что примечательно: сначала пресса называла захватчиков украинскими активистами, а потом стала величать анархистами. Акценты понемногу смещаются.

Очередь на взносы?

Тем временем попавшим под санкции олигархам всё чаще удаётся успешно спасти своё имущество. Свежий пример – история с яхтой Pacific главы газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. Он занимает 4-е место в российском списке Forbes и находится под санкциями Канады и Британии. В начале мая 85-метровое судно, пройдя Панамский канал, выключило транспондеры в Карибском море, перестав сообщать свои координаты в международную систему морской геолокации. Могло показаться, что судно готовится совершить полукругосветку, дабы попасть во Владивосток по примеру яхты Nord Алексея Мордашова. Ан нет: уже через несколько дней Pacific обозначила себя у Карибских островов, указав, что идёт в Барселону, а потом в Египет. Таким образом, Pacific беспрепятственно прошла не только через контролируемый англичанами Гибралтар, но и через всё Средиземное море.

Что заставило европейские власти сбавить обороты по конфискации имущества олигархов? Возможно, подковёрные переговоры, а может, вполне открытые судебные процессы. Не секрет, что россияне массово подают в суды иски по поводу незаконного включения в санкционные списки. Уже известно об исках Дмитрия Мазепина, Вадима Мошковича, Игоря Кесаева, Александра Пумпянского, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Петра Авена, Михаила Фридмана, Виктора Рашникова… У каждого из них что-то отняли или грозят отнять. Причём во многих случаях юридические основания для этого довольно сомнительные. Если адвокаты истцов хорошо поработают, европейским чиновникам придётся либо признать, что у них творится произвол и беззаконие, либо с извинениями отдать виллы, яхты и счета. Понятно, что они предпочли бы третий вариант, который позволит сохранить лицо. Именно о нём, похоже, и заговорила глава канадского минфина. Для олигархов схема с пожертвованиями тоже выгоднее, чем судебные разбирательства. Механизм введения санкций устроен так, что попадание в санкционный список пришлось бы каждый год оспаривать в суде снова. Так что возможность решить проблему раз и навсегда была бы очень кстати. Российские граждане смогли бы не просто вернуть имущество, но и снова войти в бизнес, начать зарабатывать.

Возникает закономерный вопрос: как к такой сделке отнесутся в Москве? Ответ очевиден – плохо. Но, как видно, некоторым олигархам гораздо важнее сохранить выведенные на Запад активы, нежели свой бизнес в России. Яркий пример того – Олег Тиньков, который из Испании стал активно критиковать российскую спецоперацию, после чего оказался вынужден срочно продать свои акции банка Владимиру Потанину. Правда, Лондон так и не отменил свои санкции против Олега Тинькова. Европа словам не верит – Европе нужны взносы.

Свои люди

Подозрения в закулисных переговорах между российскими олигархами и европейскими чиновниками возникают не на пустом месте. Очевидно, что у Запада нет единого подхода ко всем российским миллиардерам, попавшим в санкционные списки. Кому-то явно дают поблажки.

Попавшим под санкции олигархам всё чаще удаётся успешно спасти своё имущество. Свежий пример – история с яхтой Pacific главы газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона

Почему Америка вывела из-под санкций Алишера Усманова? По слухам, за него попросили местные айтишники. Вроде бы он уже вложил или обещал вложить в отрасль большие деньги. Из открытых источников известно, что ещё в 2014 году вместе с партнёрами по USM-холдингу Усманов создал инвестфонд размером в 1 млрд долларов и направил эти средства в крупные международные IT-компании. Среди них, к примеру, американский агрегатор такси Uber, который сейчас спешно пытается избавиться от активов из России. О последующих вложениях фонда открыто не сообщалось. Но не исключено, что Усманов и компаньоны финансируют важные для экономики США IT-проекты. В этой связи важно сказать, что Усманов активно инвестировал и в российские высокотехнологичные компании. Да, в 2021 году USM-холдинг продал крупные доли в российских интернет-гигантах «ВКонтакте» и Mail.ru. Однако в начале этого года стало известно о контроле структур Усманова над группой компаний «Форпост». В неё входит восемь IT-компаний, занимающихся помимо прочего системной интеграцией, информационной безопасностью и цифровой трансформацией крупных предприятий. В этой связи примечателен ещё один факт: западные санкции мощно бьют по самым разным отраслям российской экономики – от металлургии до медицины. А вот сектор IT как-то обходят стороной. Возможно, секрет в том, что IT-мир слишком уж сильно глобализирован, вырвать из него российские компании и российских инвесторов непросто. Хотя есть и более конспирологическая версия – дескать, американцы через поставки высокотехнологического оборудования, имеющего «бекдоры», могут негласно вести слежку.

Другой пример игры в кошки-мышки между западными чиновниками и российскими миллиардерами – история с производителем удобрений «ЕвроХим» и угольным холдингом СУЭК. Их основной бенефициар Андрей Мельниченко попал в санкционный список. Однако компании тут же заявили, что бывший хозяин теперь не имеет к ним никакого отношения. Оказалось, что за день до объявления санкций Андрей Мельниченко передал свои доли жене (обошлось ли здесь без утечек из европейских структур?). Теперь огромной бизнес-империей в России владеет родившаяся в Белграде в 1977 году бывшая фотомодель сербского происхождения Александра Мельниченко. И против неё никаких санкций нет. Причину, по которой супругам Мельниченко счастливо удалось избежать заморозки бизнеса, предположить нетрудно: Европе очень нужны удобрения «ЕвроХима».

А вот над сбежавшим в Лондон бывшим бенефициаром Альфа-Банка Петром Авеном сгущаются тучи. Сначала он, как и многие российские олигархи, попал под санкции, но затем стал ещё и фигурантом уголовного дела. Его возбудили после обыска в шикарном доме экс-россиянина, где нашли наличными почти 30 тыс. фунтов. Деньги правоохранители забрали. Вдобавок они расследуют совершённый вопреки санкциям перевод денег Авена в адрес управляющей недвижимостью компании. Но, даже попав под преследование, соавтор российской приватизации (Пётр Авен работал в правительстве Егора Гайдара вместе с Анатолием Чубайсом) не собирается покидать Лондон.

С аналогичными затруднениями столкнулся его партнёр по «Альфе» Михаил Фридман, номер 6 в российском списке Forbes с состоянием 11,8 млрд долларов. Недавно он жаловался журналистам, что ему не хватает выделенных властями денежных лимитов на жизнь в Лондоне, где он обосновался ещё с 2015 года. Сейчас Фридман и Авен пытаются выбраться из-под санкций через суд. Похоже, что у них нет на руках козырей для подковёрных игр, как, возможно, у того же Мельниченко. Однако пожертвования в адрес Украины могли бы стать верным способом получить индульгенцию. Пойдут ли на такую сделку банкиры, если появится шанс?

Кстати

Деньги российских олигархов тем интереснее западным политикам, чем сложнее выглядит вопрос о резервах российского ЦБ. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что администрация Байдена не склонна к тому, чтобы потратить российские деньги. «Изъятие этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединённые Штаты как на страну для хранения инвестиций», – цитирует издание американских чиновников. Заодно Вашингтон слил в прессу информацию, что на счетах в США находится лишь небольшая часть активов ЦБ РФ, основные средства заморожены в швейцарском Банке международных расчётов.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”