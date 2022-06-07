Мнение: Кредо Медведева

Медведева взломали? Или это реально он сам написал?

Дословно:

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие.

Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли».



Отсюда

Если бы это написал рядовой житель глубинки, можно было бы списать на то, что человек насмотрелся телевизора… Но когда это пишет зампред Совбеза России, невольно могут возникнуть подозрения, что это Дмитрий Медведев убедил членов Совбеза начать спецоперацию на Украине. Потому что он ненавидит укаинцев, считает их ублюдками и выродками, и будет делать все, чтобы «чтобы они исчезли»…

Фотография отсюда

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