«Мыться каждый день – харам»: ассоциация мусульман Германии отменила ежедневные омовения

Муфтий Берлина Хамад аль-Мустафари издал фетву, отменяющую установленные для мусульман правила омовения, в связи с ростом цен на электроэнергию и горячую воду.

Согласно новому решению, мыться немецкие мусульмане должны один раз в две недели.

Муфтий объяснил своё решение тем, что предписанное Кораном требование совершать омовение каждый раз перед молитвой является необязательным, и его значимость часто переоценивается современными богословами. Оно было принято на территории Аравийского Полуострова в VII веке, где доступность воды для купания была существенно выше, чем в современной Германии.

По мнению Хамада аль-Мустафари, переданный Абу Джафаром хадис «кто льёт воду попусту, совершает недозволенное» следует толковать как прямой запрет, установленный пророком Мухаммедом на неэкономное использование воды. Муфтий назвал оптимальную частоту купания: 1 раз в 2 недели, а также раз в неделю во время священного месяца Рамадан.

– Больше всего воды в Германии расходует именно наша община, численность которой составляет 55% населения страны. Мы должны ответственно и экономно использовать воду, на подогрев которой тратится природный газ. Не нужно думать, что те или иные религиозные установления Корана стоят выше, чем экономическая целесообразность. Мы должны помочь немецким братьям нашим меньшим и экономить воду вместе с ними, чтобы не допустить победы Путина, – заявил Хамад аль-Мустафари.

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