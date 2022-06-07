 

Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия количества фейковых аккаунтов

07.06.2022, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бизнесмен Илон Маск обвинил руководство Twitter в нарушении условий сделки о покупке компании, передаёт NBC. Покупатель недоволен тем, что ему не предоставили запрашиваемую информацию о количестве фейковых аккаунтов в соцсети. Как отмечает телеканал, инвесторы сомневаются, что сделка состоится, и это отражается на цене акций Twitter.

Начнём с последних новостей про Илона Маска и Twitter. Эта история не перестаёт удивлять. Какова ситуация на сегодня? Что там сейчас происходит?

ДОМИНИК ЧУ, старший корреспондент CNBC по рынкам: Сколько раз, Морган, мы с вами уже разговаривали на эту тему…

Да!

ДОМИНИК ЧУ: Пожалуй, очередную новость можно интерпретировать как ещё один признак того, что у него (Маска. — ИноТВ) есть кое-какая обеспокоенность, кое-какие сомнения касательно предложенной им покупки Twitter.

Илон Маск подал документ в органы, осуществляющие надзор за рынком ценных бумаг. В документе он, по сути, вновь подчеркнул, как ему не нравится этот факт, эта идея, что Twitter не предоставляет ему запрашиваемую им информацию о количестве так называемых фейковых и/или автоматических учётных записей, ботов, активных в этой социальной сети на данный момент.

В своём заявлении Маск пытается обосновать утверждение о том, что Twitter и его совет директоров не передал ему существенную и актуальную информацию о ведении бизнеса, а это нарушение условий сделки о покупке.

Напомню, Маск предложил купить акции по 54 доллара 20 центов за штуку, чтобы Twitter стал его частной собственностью, и совет директоров Twitter принял это предложение. Маск, по-видимому, приготовил необходимую сумму, чтобы совершить эту сделку. Но теперь есть реальные опасения, что сделка сорвётся, ведь акции Twitter, Морган, в данный момент торгуются приблизительно по 39 долларов…

Ого!

ДОМИНИК ЧУ: … что на 15 долларов меньше той отметки, которую инвесторы считали делом решённым. Акции Twitter, конечно же, были бы гораздо ближе к этой согласованной цене, если бы вероятность сделки представлялась им близкой к 100 процентам.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.22 / Мнение: График вторжений изменился

21.01.22 / Ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами родился в Индии

15.04.21 / Военный сухогруз, проведший зимой несколько недель в ледовом плену, доставил груз на Землю Франца-Иосифа

20.12.21 / Собянин назвал программу реставрации в Москве крупнейшей в мире

23.10.20 / Женщина, смотревшая TikTok во время беременности, родила дебила

27.11.21 / Поможет пищевая сода: добавляем объем волосам максимально выгодно

09.11.20 / Кто построил самую большую пирамиду в мире?

19.09.20 / О визите НЛО в 1989 году

28.05.22 / В США получили фермент, способный быстро расщеплять пластиковые отходы

26.11.21 / «В морге передумать не получится»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика