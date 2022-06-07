Попытка осадить США — президент Мексики объявил бойкот Саммиту Америк

Первый день Саммита Америк омрачило отсутствие на нём ряда важных фигур, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который объявил мероприятию бойкот из-за того, что США не пригласили на него Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, передаёт CNN. Тем не менее мексиканский лидер всё же отправил на саммит делегацию высокопоставленных чиновников, а сам в июле собирается провести переговоры с Байденом.

Первый день Саммита Америк омрачило отсутствие ряда важных фигур. Самая заметная из них — президент Мексики, который отказался посещать мероприятие. Такое решение многие восприняли как попытку резко осадить страну — организатора саммита, а именно США. Репортаж корреспондента CNN Патрика Оппманна из Гаванны.

ПАТРИК ОППМАНН, корреспондент CNN: Ещё до того, как на этой неделе в Лос-Анджелесе открылся Саммит Америк, там возникли разногласия вокруг списка гостей. Учитывая, что США играют роль организатора этого саммита, именно они решают, кого на него приглашать, принимая во внимание послужной список ряда стран в области прав человека.

Президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору это пришлось не по нраву. Он заявил, что раз некоторые страны не получили приглашения на саммит, то он, возможно, тоже на него не явится. Закулисные прения на этот счёт продолжались несколько дней, в ходе которых администрация Байдена и администрация АМЛО — как иногда называют Обрадора — пыталась выработать компромисс.

Однако, судя по всему, эти переговоры провалились, если принять во внимание, что в понедельник администрация Байдена наконец подтвердила, что Куба, Никарагуа и Венесуэла приглашений не получат.

Президент Мексики заявил, что он объявит бойкот саммиту, однако отправит туда вместо себя делегацию высокопоставленных чиновников, притом что в июле он прибудет в Белый дом, где проведёт личную встречу с президентом Байденом.

Тем временем Куба осудила решение не приглашать её на саммит, назвав его «недемократическим». США, однако, отметили, что на саммите будут присутствовать кубинцы в лице оппозиционных активистов, которые приглашения получили. Однако на выходных некоторые из этих активистов сообщили, что кубинское правительство не выпускает их с острова.

Патрик Оппманн, CNN, Гаванна.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.