 

Католическая церковь начала строить первый в Азии центр по изгнанию нечистой силы

07.06.2022, 15:57, Новости дня
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Архиепархия филиппинской столицы Манилы сейчас строит «центр экзорцизма» по изгнанию нечистой силы, который станет первым подобным заведением в Азии, сообщили в пресс-службе Конференции католических священников Филиппин.

Религиозный объект будет носить название «Центр духовного освобождения Святого Михаила» и построят его в престижном столичном районе Макати.

«Этот центр будет оказывать содействие тем, кем овладел дьявол, а это беднейшие из беднейших и обычно они обделены вниманием», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора архиерархии Манилы Франсиско Сикии.

В архиепархии Манилы заявили, что центр станет результатом семилетних «молитв, планирования и поднятия средств» и будет «первым такого рода в Азии, если не в мире».

В нем расположат комиссию по ЧС феноменам, министерство епархии по экзорцизму и министерство по видениям и необычным явлениям. Также он будет служить штаб-квартирой Филиппинской ассоциации католитков-экзорцистов.

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