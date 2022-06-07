 

Зеленский объяснил неспособность ВСУ организовать наступление

07.06.2022, 15:57, Новости дня
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Украинская армия уступает в технике российской и потому не может проводить наступление, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Ранее Зеленский признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Это произошло через полмесяца после указанных событий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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