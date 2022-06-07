В Германии из-за стрельбы в магазине погибли два человека
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В ФРГ в населенном пункте Швальмштадт неизвестный устроил стрельбу, полиция обнаружила двух погибших, сообщили в правоохранительных органах страны.
«В здании магазина обнаружено двое погибших. Обстоятельства произошедшего еще неизвестны», – цитирует заявление полиции ТАСС.
Происшествие случилось около 13.00 по местному времени (14.00 мск).
По данным телеканала n-tv, неизвестный произвел выстрел в посетителя супермаркета и покончил с собой.
Здание оцепили, угрозы для населения нет.
Ранее в июне в американском медцентре в Талсе (Оклахома) произошла стрельба, пять человек, включая подозреваемого, погибли.
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