 

В Германии из-за стрельбы в магазине погибли два человека

07.06.2022, 15:57, Новости дня
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В ФРГ в населенном пункте Швальмштадт неизвестный устроил стрельбу, полиция обнаружила двух погибших, сообщили в правоохранительных органах страны.

«В здании магазина обнаружено двое погибших. Обстоятельства произошедшего еще неизвестны», – цитирует заявление полиции ТАСС.

Происшествие случилось около 13.00 по местному времени (14.00 мск).

По данным телеканала n-tv, неизвестный произвел выстрел в посетителя супермаркета и покончил с собой.

Здание оцепили, угрозы для населения нет.

Ранее в июне в американском медцентре в Талсе (Оклахома) произошла стрельба, пять человек, включая подозреваемого, погибли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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