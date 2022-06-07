Путин указал на минимальный уровень безработицы в России

Уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в РФ находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее в Госдуме заявили о способности страны справиться с возможной безработицей. Одной из мер называлась поддержка работодателей, которая напрямую влияет на сохранение рабочих мест и в целом формирование рынка труда и товаров.

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